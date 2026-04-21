“Recé para que estuviera aquí”: Qué se sabe de la participación de Trump en una lectura nacional de la Biblia en EE. UU.

Donald Trump tendrá una participación especial en el evento denominado "Estados Unidos lee la Biblia", donde leerá un pasaje de las Sagradas Escrituras, que se transmitirá en la página oficial de la actividad.

Medios como CNN afirman que Donald Trump será una de las aproximadamente 500 personas que participarán en la actividad, que durará aproximadamente una semana y que busca "celebrar la espiritualidad" de Estados Unidos, en vísperas del aniversario número 250 del país.

Entre los participantes, además de Donald Trump, se encuentran la jefa de Gabinete, Susie Wiles; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Los participantes leerán pasajes que van desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis.

CNN señala que, mientras algunos leerán pasajes de la Biblia de forma presencial en un museo, otros, como Trump, lo harán de forma virtual.

De hecho, CNN afirma que Trump ya tiene listo el material audiovisual, en el que aparece en la Casa Blanca mientras lee un versículo de la Biblia frente a la cámara.

El medio detalla que el pasaje dura dos minutos y medio, y se trata de 2 Crónicas 7:11-22. Para ver el material, las personas interesadas deben registrarse en la página web de "America Reads the Bible", para verlo la noche de este 21 de abril.

CNN afirma que una de las frases citadas de Trump es: "Si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra".

El medio entrevista a Bunni Pounds, exasesora política que organiza las lecturas bíblicas de esta semana, quien dijo que había rezado para que Trump pudiera participar en la actividad.

President Donald J. Trump (@POTUS / @realDonaldTrump) will be reading Scripture for America Reads The Bible (@AmericaRTBible). He will

be reading 2 Chronicles 7:11-22 from the Oval Office on Tuesday, April 21 between 6 pm-7 pm ET. This will be a defining spiritual moment in the… pic.twitter.com/UOUPI6TfV8 — America Reads the Bible (ARTB) (@AmericaRTBible) April 18, 2026

"He estado orando con un pequeño grupo de personas, pidiéndole al Señor que permita que nuestro presidente eleve esta oración, las palabras de Dios que él escucharía", dijo la mujer a CNN.

Sin embargo, la participación de Trump en la actividad se ha visto afectada luego de que el mandatario publicara en redes sociales una imagen elaborada con IA, en la que se le ve como Jesucristo mientras cura a un enfermo.

Breaking news: President Trump posted a rendering of an image that appeared to depict him as Jesus, drawing rare criticism from the religious right, prompting calls for him to take down the post and allegations of blasphemy. https://t.co/Pkr2VBcgyq — The Washington Post (@washingtonpost) April 13, 2026

Tras numerosas críticas, Trump borró la fotografía y dijo que en realidad él "se veía como un médico" o "un miembro de la Cruz Roja".

Además, Trump también criticó recientemente al papa León XIV, luego de que este dijera que estaba en contra de la guerra de Irán.

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