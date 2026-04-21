¿Tregua indefinida? Por qué Trump dio más tiempo a Irán para las negociaciones tras decir que no daría una prórroga

A pesar de decir en numerosas ocasiones que no iba a dar una prórroga a Irán, este 21 de abril el presidente Donald Trump anunció una tregua indefinida en el país del Medio Oriente para dar tiempo a las negociaciones y finalizar la guerra que inició en febrero de este año.

Mediante un mensaje en su red Truth Social, Donald Trump anunció que va a extender el alto el fuego en Irán hasta que presenten "una propuesta y concluyan las negociaciones, independientemente del resultado".

Los motivos por los que Trump tomó la decisión de la tregua indefinida, según el propio mandatario, fueron por pedido de Pakistán.

El país funge como mediador en las negociaciones entre EE. UU. e Irán. En concreto, el jefe del Ejército, Asim Munir, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, habrían pedido la tregua, además de mantener buenas relaciones desde que Washington fue mediador de la guerra entre Pakistán y la India.

El anuncio de Trump se dio luego de la incertidumbre que generó el panorama con Irán, ya que el próximo miércoles 22 de abril era el último día que había impuesto el mandatario para el primer alto el fuego con el país de Medio Oriente.

JUST IN: President Trump has announced an extension of the ceasefire with Iran following a direct request from Pakistani leaders.



The military will maintain its blockade as the U.S. awaits a unified proposal from the Iranian government. pic.twitter.com/Qvxiodr3AR — Fox News (@FoxNews) April 21, 2026

La preocupación se extendió más cuando se conoció que el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, tenía planeado viajar este martes 21 de abril a Irán para continuar con la segunda ronda de negociaciones.

Pero posteriormente Vance anunció que el viaje se había cancelado luego de conocerse que Teherán no se comprometió a participar en las negociaciones.

President Trump on TruthSocial: STATEMENT OF PRESIDENT DONALD J. TRUMP:



Based on the fact that the Government of Iran is seriously fractured, not unexpectedly so and, upon the request of Field Marshal Asim Munir, and Prime Minister Shehbaz Sharif, of Pakistan, we have been asked… pic.twitter.com/DGQwmFUI5D — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 21, 2026

Esto generó una reunión de emergencia en la Casa Blanca, donde Donald Trump se reunió con Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, para abordar la situación con Irán.

En la reunión de emergencia también participaron los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

No va a prorrogar

El anuncio de la tregua indefinida con Irán causó sorpresa debido a que Trump declaró en varias ocasiones que no iba a extender el alto el fuego.

De hecho, este mismo 21 de abril Trump dijo, en una entrevista para CNBC, que no iba a extender la tregua con Irán.

"No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo", dijo Trump, pero aseguró que "Irán puede ponerse en una posición muy sólida si llegan a un acuerdo".

El mandatario afirmó que, en caso de que las negociaciones no llegaran a un acuerdo, iba a continuar con los bombardeos en la República Islámica.

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