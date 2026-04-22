¿Hay alguna conexión? Qué se sabe de la muerte y desaparición de 10 científicos que investiga EE. UU.

En los últimos años, Estados Unidos ha investigado las “misteriosas” muertes y desapariciones de al menos diez científicos involucrados en investigaciones en ámbitos nucleares o aeroespaciales.

Según CNN, el FBI ha informado que lidera una investigación para determinar si existen conexiones entre las muertes y desapariciones.

“Se trabaja directamente con el Departamento de Energía, el Departamento de Defensa, socios estatales y locales de las fuerzas del orden para poder encontrar las respuestas”, afirmó el FBI.

A su vez, la Comisión de Supervisión del Congreso estadounidense, que está conformada en su mayoría por legisladores republicanos, anunció el 20 de abril que comenzó la investigación de estas muertes y desapariciones.

Según la comisión, la investigación debe tener prioridad, ya que las víctimas manejaban y tenían acceso a información científica sensible.

CNN señala que la Comisión de Supervisión, en un comunicado, indicó que “hay muchas interrogantes que podrían apuntar a una supuesta conexión siniestra” entre las desapariciones y las muertes.

El medio apunta que las muertes comenzaron en el 2023. La primera fue la de Michael David Hicks, un científico que, según CNN, trabajó en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, en inglés) de la Nasa durante casi 25 años.

Hicks habría fallecido el 30 de julio del 2023, pero no se dieron a conocer las causas de su muerte.

El medio agrega que otras muertes de investigadores vinculados con el JPL son las de Frank Maiwald y Monica Reza. Esta última era una ingeniera aeroespacial de 60 años que desapareció mientras realizaba una caminata en junio del 2025.

Otra figura que se encuentra desaparecida es William Neil McCasland, un general de división retirado de la Fuerza Aérea.

También están desaparecidos Melissa Casias y Anthony Chavez, quienes trabajaron en el Laboratorio Nacional de Los Álamos.

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