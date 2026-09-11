Trump califica a Irán como “el principal patrocinador del terrorismo” durante memorial

Conforme a lo expuesto por la cadena estadounidense CNN, durante un discurso en el memorial del Pentágono por los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Irán como el principal patrocinador del terrorismo en el mundo.

El viernes 11 de septiembre del 2026, el mandatario republicano estuvo presente en el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ubicado en Arlington, Virginia.

En el evento, brindó un discurso en el que rindió homenaje a las fuerzas armadas y a los equipos de primeros auxilios, y destacó su trabajo.

Además, mencionó y honró a las Fuerzas Armadas estadounidenses que han estado en acción por la guerra entre Irán y Estados Unidos.

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