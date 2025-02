“Estás contratado”: Nueva York lanza campaña en respuesta al “Estás despedido” de Donald Trump

El comunicado responde así a la labor que está llevando a cabo el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Washington, liderado por el magnate Elon Musk, para implementar el encargo de Trump de reducir la burocracia federal, que se ha traducido ya en miles de despidos de las agencias públicas.

“El gobierno federal puede decir: ‘Estás despedido’, pero aquí en Nueva York decimos: ‘Estás contratado’. De hecho, amamos a los trabajadores federales. Sean cuales sean sus habilidades, valoramos el servicio público”, aseguró Hochul en un comunicado.

La comisaria del Departamento de Trabajo de Nueva York, Roberta Reardon, aseguró que las carreras en el servicio público ofrecen “estabilidad, salarios competitivos, grandes beneficios y la oportunidad de marcar una diferencia en la vida de sus conciudadanos neoyorquinos”.

“Animo a todos los ex empleados federales que sigan interesados ​​en el servicio público a que conozcan las numerosas carreras que hay en el Gobierno del Estado de Nueva York hoy mismo”, añadió en el comunicado.

Esta iniciativa se enmarca dentro de los esfuerzos de la gobernadora por fortalecer la fuerza laboral pública de Nueva York, como la extensión del tiempo de la baja de paternidad remunerada o la creación de centros para orientación laboral en los sistemas de servicio civil.

Forget what DOGE says — New York wants YOU!



From education to public safety, we are HIRING. Federal employees: check out https://t.co/1vFG1gRYT7 for opportunities in the Empire State. pic.twitter.com/lBr3kfKhDc