Estos serán los estados más afectados en EE. UU. por una tormenta invernal, según la NWS

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) informó que en varias partes de EE. UU. será más propensa la llegada de una tormenta invernal, la cual dejará bajas temperaturas y fuertes nevadas.

De acuerdo con los recientes boletines del NWS, los estados que permanecen bajo advertencia oficial son Indiana y Míchigan, ya que se prevé que podrían presentarse acumulaciones de nieve de entre 15 y 20 centímetros.

También hay posibilidad de que ocurran ráfagas de viento de hasta 64 kilómetros por hora en los próximos días.

El NWS afirmó que habrá una nevada intensa en el área de los Grandes Lagos y el interior del noreste de EE. UU., además de que el próximo viernes se prevén fuertes vientos en el centro de las altas planicies.

"Se esperan algunas acumulaciones ligeras hoy en algunas zonas del Alto Medio Oeste y los Grandes Lagos, antes de que mañana se desarrollen fuertes chubascos de nieve intensificados por el lago, especialmente a lo largo del norte de la península superior y el oeste de la península inferior de Míchigan", señaló el NWS.

🥶 The eastern half of the U.S. woke up to much colder temperatures than yesterday thanks to a strong cold front. Some locations are seeing temperatures as much as 15-30+ degrees colder than they were 24 hours ago. pic.twitter.com/GPsPk1lu7J — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 15, 2026

Con relación al clima reportado este 15 de enero, el NWS indicó que la mitad este de EE. UU. amaneció con temperaturas más bajas debido a un frente frío.

🥶 Colder weather is on the horizon for central NC: Sunday through Wednesday (Jan. 18-21) will see highs in the mid 30s to mid 40s, as much as 5 to 15 degrees below normal. Sunday and Tuesday will be the coldest days. #ncwx pic.twitter.com/HHYTI5MNTM — NWS Raleigh (@NWSRaleigh) January 14, 2026

"En algunas zonas, las temperaturas han bajado hasta entre 15 y 30 grados más que hace 24 horas", dice el NWS en la red social X.

Area of moderate snow continues to gradually push across Metro Detroit this evening with scattered lighter lake effect snow showers trailing. Additional snowfall up to around an inch possible. #miwx pic.twitter.com/x5LMmg7kw6 — NWS Detroit (@NWSDetroit) January 14, 2026

Otra de las áreas donde se registrará más frío, según el NWS, es el centro de Carolina del Norte. De hecho, la institución prevé una baja en las temperaturas a partir del 18 de enero.

"Del domingo 18 al miércoles 21 de enero se registrarán máximas de entre 3 y 4 °C, entre 5 y 15 °C por debajo de lo normal", explicó el NWS.

Lea también: Qué es el “efecto lago” y por qué causa nevadas en EE. UU. en el Día de Acción de Gracias