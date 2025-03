Evacuan a decenas de pasajeros por incendio en avión de American Airlines en Denver

“Tras aterrizar y mientras rodaba hacia la puerta de embarque, un motor se incendió y los pasajeros evacuaron la aeronave utilizando los toboganes”, declaró en un comunicado la Administración Federal de Aviación (FAA) sobre un suceso que aparentemente no ha provocado heridos de gravedad.

La aerolínea, no obstante, ha reportado que, tres horas después del incendio, doce pasajeros fueron trasladados a un hospital para su evaluación.

El vuelo 1006 de un Boeing 737-800 de American Airlines había despegado del Aeropuerto de Colorado Springs con destino al Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth cuando sobre las 18 horas (23.00 GMT) la tripulación reportó vibraciones en el motor.

En un comunicado aparte, American Airlines informó que el avión experimentó un “problema con el motor” tras aterrizar y rodar hasta la puerta de embarque.

Varios videos publicados en redes sociales muestran llamas saliendo del avión y a personas evacuando subiéndose al ala bajo una intensa columna de humo.

BREAKING: An American Airlines plane carrying 178 people appeared to catch fire on the tarmac after making an emergency landing at Denver International Airport Thursday evening, forcing passengers to evacuate by climbing out onto the wing of the plane. https://t.co/gWlirSyILE pic.twitter.com/AOSU1iB24H