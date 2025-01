Evo Morales acusa a Luis Arce de ser el “gran aliado” de Donald Trump 

El expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), lanzó este domingo duras críticas contra el actual mandatario boliviano, Luis Arce, al calificarlo como un "gran aliado" del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según Morales, varios hechos recientes evidencian un supuesto acercamiento de Arce hacia la derecha y el imperialismo.

En su programa dominical transmitido por la radio Kawsachun Coca, Morales lanzó algunas acusaciones como las siguientes:

"No sé cómo le irá a Donald Trump, que en el fondo es su gran aliado de Lucho (Luis Arce) ahora, se está demostrando"

El exmandatario mencionó como ejemplo la participación de Debra Hevia, encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, en el acto oficial por el aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, celebrado el pasado 22 de enero. Morales expresó su descontento al ver a Hevia sentada junto a líderes indígenas y campesinos:

"Esa foto que hemos visto de la encargada de Negocios de Estados Unidos sentada al lado de (personas) con poncho y pollera (falda de mujeres aimaras), por favor", criticó.

Morales también señaló que Arce felicitó a Trump tras su toma de posesión como presidente de Estados Unidos, calificando esta acción como una contradicción frente a las políticas históricas del Movimiento al Socialismo (MAS):

"Lucho felicitándolo a ese presidente que castiga a Cuba, expulsa a migrantes, (pese a que) nuestra política es de ciudadanía universal".

Las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos han estado marcadas por tensiones desde 2008, cuando Morales expulsó al entonces embajador estadounidense, Philip Goldberg, y a la Administración para el Control de Drogas (DEA). En ese momento, Morales acusó a ambos de conspirar contra su gobierno.

