¿Extorsionador y boxeador? Quién es “El Vikingo”, detenido en un operativo en Michoacán

Las autoridades de México informaron este 12 de agosto sobre la captura de un presunto extorsionador apodado “El Vikingo”, quien presuntamente amenazaba a productores de aguacate en el municipio de Uruapan, Michoacán.

La información fue anunciada por el secretario de Seguridad Pública del estado mexicano de Michoacán, José Antonio Cruz Medina. La captura del presunto extorsionador forma parte de un plan para proteger a los productores de las extorsiones.

Cruz Medina explicó que la captura de “El Vikingo” ocurrió el 7 de agosto en Uruapan, “como resultado de labores de inteligencia y seguimiento”.

También detalló que “El Vikingo” era boxeador profesional en un club deportivo ubicado en “una área importante del estado de Jalisco”.

El secretario afirmó que “El Vikingo” mantenía una relación cercana con Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, miembro de un grupo delictivo vinculado con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Había desempeñado funciones de enlace y relación con actividades de extorsión a productores de aguacate, comerciantes y propietarios de bares. A este personaje se le ubicaba en bares haciendo cobros de extorsión”, manifestó el funcionario.

Fue detenido ‘el Vikingo’.



Se dedicaba a extorsionar a los productores de aguacate en Michoacán.https://t.co/4e9XZsJJEF pic.twitter.com/dN3Vpr75cW — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 12, 2026

Cruz Medina explicó que la intervención de la Guardia Civil contra el sujeto se originó tras la detección de un vehículo con vidrios polarizados, lo que derivó en su persecución.

A esta captura se suma la de Dionicio “N”, detenido el 10 de agosto en el municipio de Peribán tras una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por el delito de extorsión.

Ambos operativos ocurren en un contexto de reforzamiento de la seguridad y protección de los productores de aguacate en el país por parte del Gobierno de México, luego de que la semana pasada la Embajada de EE. UU. en México obligó a suspender temporalmente las certificaciones de aguacate en Michoacán.

Detienen a “El Vikingo”, ligado a extorsiones de aguacateros en Michoacán



La Fiscalía de Michoacán detuvo a Christian Martín “N”, alias “El Vikingo”, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, acusado de extorsionar a productores de aguacate y empresarios de bares en… pic.twitter.com/eOJUSUL9HU — NX Noticias (@NXNoticias) August 10, 2026

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