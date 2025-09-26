Fallece en Cuba Joanne Chesimard, prófuga del FBI y madrina de Tupac Shakur

Las autoridades cubanas informaron que la activista afroamericana JoAnne Deborah Byron, mejor conocida como Joanne Chesimard o Assata Shakur, falleció este 26 de septiembre en La Habana. Según la cancillería de ese país, su muerte se debió a problemas de salud relacionados a su edad.

Shakur fue una reconocida activista del movimiento por los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos durante los años 70. Fue parte del Partido Pantera Negra y del Ejército de Liberación Negro, organizaciones que denunciaban y condenaban la violencia racial y la represión policial.

Su nombre se hizo famoso internacionalmente tras ser condenada en Estados Unidos por el asesinato de un policía estatal en Nueva jersey en 1973, durante un tiroteo en el que también perdió la vida uno de sus compañeros. También fue madrina del rapero Tupac Shakur, ícono del rap y fallecido en 1996.

La activista fue detenida y en 1977 recibió una sentencia de cadena perpetua, pero logró escapar de prisión dos años después. Tras años como fugitiva, se trasladó a Cuba durante la Guerra Fría, donde el gobierno de Fidel Castro le otorgó asilo político.

Desde entonces, vivió en La Habana bajo protección estatal, manteniéndose alejada del público, salvo por la publicación de su autobiografía en 1988. Conocida por las autoridades como JoAnne Chesimard, fue la primera mujer en aparecer en la lista de terroristas más buscados del FBI.

El FBI la describía como una mujer con una "ideología radical contra el gobierno estadounidense" y, junto con las autoridades de Nueva jersey, ofreció una recompensa de US$2 millones por información que llevara a su captura. En 2015, durante el acercamiento diplomático entre los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro, Washington insistió en su extradición.

En mayo de este año, Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, volvió a criticar al gobierno cubano por "proporcionar refugio a terroristas y delincuentes", refiriéndose a Shakur. Su muerte marca el cierre de un capítulo complejo en la historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.