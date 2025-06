Israel expulsa a Greta Thunberg tras interceptar barco con ayuda humanitaria con destino a Gaza

De las 12 personas a bordo del velero Madleen, que transportaba alimentos y suministros para Gaza, cinco activistas franceses fueron detenidos tras negarse a abandonar Israel voluntariamente.

El barco de la Coalición de la Flotilla de la Libertad (FFC, por sus siglas en inglés) fue interceptado por las fuerzas israelíes en aguas internacionales el 9 de junio y escoltado por dos embarcaciones de la Marina al puerto de Asdod.

En el barco viajaban 12 personas de Francia, Alemania, Brasil, Turquía, Suecia, España y Países Bajos con el objetivo de “romper el bloqueo israelí” a la Franja de Gaza, sumida en una situación humanitaria catastrófica tras más de un año y medio de guerra.

Los activistas fueron trasladados al aeropuerto de Tel Aviv para ser repatriados, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

Entre ellos estaba Thunberg, que aterrizó en el aeropuerto parisino de Charles de Gaulle antes de continuar su viaje hacia Suecia. “Fuimos secuestrados en aguas internacionales y llevados contra nuestra voluntad a Israel”, denunció la activista de 22 años ante la prensa.

“Esto es otra violación intencionada de derechos que se suma a la lista de otras innumerables violaciones que Israel está cometiendo”, afirmó la ambientalista.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí había indicado previamente que quienes se negaran “a firmar los documentos de deportación y salir de Israel serían llevados ante una autoridad judicial”.

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, informó que cinco ciudadanos franceses rechazaron salir y que “su posible expulsión tendrá lugar tras una decisión del juez israelí en los próximos días”.

Entre ellos figura la eurodiputada francopalestina de izquierda Rima Hassan. “Estoy muy preocupada por ellos”, aseguró Thunberg, pidiendo su “liberación inmediata”.

Otra caravana solidaria con Gaza, integrada por cientos de tunecinos, cruzó la frontera con Libia con el objetivo de llegar al asediado territorio palestino y “romper el bloqueo israelí”, según los organizadores.

Durante la interceptación israelí, imágenes difundidas por la FFC mostraron a activistas a bordo de la embarcación con chalecos salvavidas naranjas y las manos en alto.

Algunos entregaron sus teléfonos móviles como se les indicó; otros habían arrojado sus celulares o tabletas por la borda.

La FFC, creada en 2010, es un movimiento internacional no violento de solidaridad con los palestinos, que une ayuda humanitaria y protesta política contra el bloqueo de Gaza.

Tras alcanzar la costa egipcia, el velero se acercó a Gaza a pesar de las advertencias israelíes contra cualquier intento de “romper el bloqueo marítimo” del territorio, cuyo objetivo principal es impedir la transferencia de armas a Hamás.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí había anticipado que los pasajeros del barco serían enviados a sus países de origen.

La cadena catarí Al Jazeera condenó el “asalto israelí al barco” y exigió la liberación de su reportero Omar Faiad.

Irán, enemigo jurado de Israel, condenó la interceptación del barco, que tachó de “acto de piratería”.

Turquía calificó la operación de “ataque odioso” y “violación flagrante del derecho internacional”.

El gobierno israelí acusó a Greta Thunberg y a los otros de haber “intentado escenificar una provocación mediática con la única intención de hacer publicidad”.

The activist Greta Thunberg after arriving in France, “we were attacked and kidnapped in international waters.” pic.twitter.com/z0THMdkQcy