FBI arresta a jueza por presuntamente “obstruir” a agentes y servicios migratorios de ICE

Durante la mañana de este viernes 25 de abril, la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), el servicio de seguridad e inteligencia nacional de los Estados Unidos, arrestó a la jueza de circuito en el condado de Milwaukee, Hannah Dugan, por presuntamente “ayudar a varios inmigrantes indocumentados a evitar el arresto”.

Conforme a lo expuesto en redes sociales por el director del FBI, Kash Patel, Dugan enfrenta cargos por obstrucción a la justicia y ocultamiento de una persona frente a su detención. Dadas las circunstancias, la jueza de la ciudad más grande en el estado de Wisconsin se encuentra bajo custodia federal y espera comparecer ante el tribunal.

"Creemos que la jueza desvió intencionadamente a los agentes federales del sujeto que iba a ser arrestado en su juzgado, Eduardo Flores, permitiendo que el extranjero ilegal eludiera el arresto. Afortunadamente, nuestros agentes persiguieron al delincuente, pero la obstrucción de la jueza creó un mayor peligro para el público", indicó Patel.

De acuerdo con el canal de televisión estadounidense CNN, el arresto de la jueza Hannah Dugan por cargos federales representa “un nuevo paso” dentro de la administración del presidente Donald Trump en relación con la conducta de los jueces, particularmente sobre la aplicación de las leyes de inmigración irregular en EE. UU.

Desde que el mandatario republicano volvió al poder en la Casa Blanca el lunes 20 de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó públicamente que “investigará a cualquier funcionario local que no ayude a las autoridades federales en asuntos de inmigración”, tal y como está ocurriendo en el caso de Hannah Dugan.

Según el Journal Sentinel, un sitio web de noticias publicado en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron al tribunal durante la mañana del pasado jueves 24 de abril y “se dirigieron inmediatamente a la sala de Hannah Dugan” con una orden judicial.

Asimismo, el juez principal de circuito en el condado de Milwaukee, Carl Ashley, le preguntó a los agentes de ICE si contaban con una instrucción formal, y los funcionarios “la presentaron en orden junto con su respectiva identificación”, por lo que se les pidió que esperaran hasta que concluyera la audiencia judicial de Eduardo Flores Ruiz.

No obstante, los documentos judiciales del FBI indican que el inmigrante indocumentado se enteró de que los agentes de ICE estaban afuera del tribunal para detenerlo y decidió huir del edificio: "Afortunadamente los agentes lo confrontaron afuera del juzgado. Intentó escapar nuevamente, pero fue detenido a poca distancia", añadió Patel.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, Hannah Dugan es jueza de circuito en Milwaukee desde enero del 2016 y es reconocida en la ciudad "por su participación en foros comunitarios y causas vinculadas a la justicia social", principalmente relacionados con temas de inmigración irregular en Wisconsin.

Ante esta situación, el caso de Dugan se ha convertido en un nuevo ejemplo del conflicto que existe actualmente en los Estados Unidos, entre las jurisdicciones estatales y federales en temas de migración, considerando que diversas organizaciones legales y de derechos humanos han cuestionado el acceso de ICE a los tribunales de la nación.

