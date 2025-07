Felix Baumgartner, famoso por su salto desde la estratosfera, muere en accidente de parapente en Italia

El incidente ocurrió cuando Baumgartner aparentemente sufrió algún tipo de malestar durante el vuelo, lo que le hizo perder el control de su equipo y precipitarse en la piscina de un establecimiento turístico en Porto Sant’Elpidio, en la costa de Fermo. Como consecuencia de la caída, una joven resultó herida, aunque no de gravedad.

Baumgartner, conocido por sus hazañas extremas, se hizo mundialmente famoso en 2012 por su salto desde la estratosfera, el cual le permitió establecer tres récords mundiales, entre ellos, el de convertirse en el primer hombre en romper la barrera del sonido sin el uso de un vehículo.

En octubre de ese año, el austriaco protagonizó un intento desde 39 kilómetros con el que aterrizó en el desierto de Nuevo México, en un evento organizado por uno de sus patrocinadores, Red Bull.

Además de sus saltos en grandes alturas, el deportistas austriaco había sido una figura central en el mundo de los deportes extremos, realizando saltos espectaculares desde rascacielos, puentes y formaciones naturales.

Felix Baumgartner, the Red Bull athlete who jumped from the stratosphere in 2012, has tragically died in a paragliding accident in Italy pic.twitter.com/go8eLEEekD

Nacido en Salzburgo en 1969, Baumgartner se encontraba de vacaciones en Italia con su familia y a pesar de haberse retirado de las grandes hazañas mediáticas, seguía practicando vuelos en parapente que compartía con sus más de 200 mil seguidores en redes sociales.

Footage from 2012 shows Felix Baumgartner skydiving from the stratosphere after ascending in a helium balloon, wearing a specially designed space suit. He tragically died earlier today at age 56 in a paragliding crash in Porto Sant'Elpidio, Italy. pic.twitter.com/lnD5QHOKrS