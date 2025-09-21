Flota de camiones cisterna de Guatemala colabora en El Salvador ante crisis de agua que atraviesa el vecino país

La crisis en el suministro de agua en El Salvador, que durante cinco días ha afectado a miles de ciudadanos, obligó al gobierno de Nayib Bukele a buscar medidas de contingencia para subsanar la problemática.

Según información oficial de la Secretaría de Prensa de la Presidencia (SPP) de El Salvador, ya se están realizando trabajos de reparación en la tubería del Sistema Zona Norte, que abastece de agua potable al área metropolitana de San Salvador. Mientras tanto, continúa el abastecimiento por medio de camiones cisterna, a la espera de restablecer el servicio.

De acuerdo con la SPP, desde la noche del viernes y durante la madrugada del sábado ingresó a territorio salvadoreño una flota de camiones cisterna, contratados, llegaron de Ciudad de Guatemala, Mixco y Asunción Mita. Estos se han incorporado a las labores de distribución, como parte del plan de contingencia implementado por el gobierno salvadoreño. En paralelo a esta distribución, prosiguen los trabajos de reparación de la tubería que abastece al 30% del área metropolitana de San Salvador.

El comunicado indica que, posteriormente, se incorporará otro grupo de pipas, provenientes siempre de la “nación hermana”.

Alrededor de 40 camiones cisterna provenientes de Guatemala apoyan durante este fin de semana en las labores de distribución de agua en el área metropolitana de San Salvador y municipios aledaños, esto luego del colapso de una de las principales tuberías de distribución del vital líquido hace cinco días. (Foto Prensa Libre: Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)

¿A qué se debe la crisis de agua en El Salvador?

Los problemas de abastecimiento en el área metropolitana de San Salvador comenzaron hace cinco días, tras el colapso de una de las tuberías principales del Sistema Zona Norte, uno de los dos puntos principales de distribución de agua potable. Según medios salvadoreños, la tubería colapsó a pesar de que horas antes había sido sometida a trabajos de reparación debido a varios desperfectos, lo que ha dejado a miles de personas sin el servicio durante casi una semana.

Según declaraciones de Dagoberto Arévalo, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), citadas este domingo 21 de septiembre por medios locales, “el Sistema Zona Norte ha quedado reparado y en operación. Tras las pruebas hidráulicas finales, el agua comenzará a incorporarse de manera gradual a los hogares durante este día y el de mañana”.

La SPP también informó que, paralelamente a la distribución de agua, se avanza en la instalación de las vigas longitudinales que sostendrán el puente donde se colocará una tubería de 48 pulgadas en el acueducto. Además, se colocó la base del puente, un paso clave para la reparación del ducto de alta presión que abastece a miles de familias del área metropolitana salvadoreña.

“Mi nombre es Israel Coyam, vengo de Guatemala, de la zona 6 de Mixco. El Gobierno de El Salvador nos ha contratado; venimos con más de 40 pipas de agua. Entramos ayer a las 4:00 de la madrugada para poder ayudar a los hermanos salvadoreños”.



Más de 40 pipas provenientes de Guatemala

El Ministerio de Obras Públicas de El Salvador publicó un video en la red social X en el que se escuchan las declaraciones de uno de los pilotos guatemaltecos de los camiones cisterna que ingresaron al país para distribuir agua en la capital salvadoreña, quién se identifico como Israel Coyam.

"Mi nombre es Israel Coyam, vengo de Guatemala, de la zona 6 de Mixco. El Gobierno de El Salvador nos ha contratado; venimos con más de 40 pipas de agua. Entramos ayer a las 4 de la madrugada para poder ayudar a los hermanos salvadoreños con esta crisis que ellos están pasando", se escucha en el video difundido el 21 de septiembre.

Las autoridades salvadoreñas han indicado que se espera la llegada de más camiones cisterna provenientes de Guatemala, hasta que se solucione la crisis.

Desde el momento que se dio el colapso de la tubería de distribución de agua potable del Sistema Zona Norte, los trabajadores de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) trabajan en la reparación, lo que a afectados a miles de usuarios del servicio. ( (Foto Prensa Libre: Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)

Desde el pasado sábado varios videos y publicaciones en la redes sociales del gobierno salvadoreño, han destacado el trabajo que ha realizado su presidente Nayib Bukele para solucionar la crisis de agua en el área metropolitana, en las que se destaca el ingreso a su territorio de este contingente de camiones cisterna provenientes de Guatemala.