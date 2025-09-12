Qué es el paso ágil y en qué fronteras con El Salvador estará disponible desde septiembre

A partir del 16 de septiembre, viajar entre Guatemala y El Salvador será un poco más rápido para viajeros quienes forman parte del CA4 (procedentes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua).

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) anunció la puesta en marcha del paso ágil, una modalidad que permitirá a los viajeros realizar el control migratorio sin bajarse del vehículo.

El procedimiento funciona a través de una ventanilla en la caseta de migración, desde donde el personal atiende directamente a conductores y pasajeros.

De esta forma, la interacción entre el viajero y el agente migratorio ocurre de manera rápida, evitando largas filas y reduciendo el tiempo de espera.

Sin embargo, la medida tiene restricciones: no aplica para quienes viajan con niñas, niños o adolescentes, ya que en esos casos se requiere un control más exhaustivo.

Las personas de nacionalidades distintas a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, sí deberán descender y efectuar su trámite migratorio en las ventanillas del IGM.

El procedimiento permitirá a los viajeros del CA4 realizar el control migratorio sin descender del vehículo, con el objetivo de disminuir procedimientos. (Foto Prensa Libre: Instituto Guatemalteco de Migración)

¿En qué fronteras funcionará?

Los puestos fronterizos donde se habilitará esta modalidad son:

Valle Nuevo–Las Chinamas

San Cristóbal–Anguiatú

El Jobo–San Cristóbal

La Hachadura–Pedro de Alvarado

