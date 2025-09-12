Comunitario
Qué es el paso ágil y en qué fronteras con El Salvador estará disponible desde septiembre
A partir del 16 de septiembre podrá cruzar hacia El Salvador sin bajarse del vehículo gracias al “Paso ágil. Conozca en qué fronteras y quiénes podrán usarlo.
El procedimiento permitirá a los viajeros del CA4 realizar el control migratorio sin descender del vehículo. (Foto Prensa Libre: Instituto Guatemalteco de Migración)
A partir del 16 de septiembre, viajar entre Guatemala y El Salvador será un poco más rápido para viajeros quienes forman parte del CA4 (procedentes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua).
El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) anunció la puesta en marcha del paso ágil, una modalidad que permitirá a los viajeros realizar el control migratorio sin bajarse del vehículo.
El procedimiento funciona a través de una ventanilla en la caseta de migración, desde donde el personal atiende directamente a conductores y pasajeros.
De esta forma, la interacción entre el viajero y el agente migratorio ocurre de manera rápida, evitando largas filas y reduciendo el tiempo de espera.
Sin embargo, la medida tiene restricciones: no aplica para quienes viajan con niñas, niños o adolescentes, ya que en esos casos se requiere un control más exhaustivo.
Las personas de nacionalidades distintas a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, sí deberán descender y efectuar su trámite migratorio en las ventanillas del IGM.
¿En qué fronteras funcionará?
Los puestos fronterizos donde se habilitará esta modalidad son:
- Valle Nuevo–Las Chinamas
- San Cristóbal–Anguiatú
- El Jobo–San Cristóbal
- La Hachadura–Pedro de Alvarado
Lea también: Fotos: Surf City y el corazón histórico, las apuestas de El Salvador para el mundo