Guatemalteco asesina a una mujer y sus dos hijos en el sótano de su casa en Iowa, EE. UU.

Entiendan y es por esas cosas que los Norteamericanos no nos quieren a nosotros los latinos pues somos la raza mas mier** en todo el planeta tierra, gente sin educacion, sucios , vagos, envidiosos y cuando hablamos no tenemos filtro en la trompa y yo no lo tengo, para decir la verdad.

Esto me empu** pues hay muchos que si quieren hacer algo bueno aqui en USA, pero por esta clase de pend*** es que muchos nos odian…y eso nos daña a todos.