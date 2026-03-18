¿Hasta US$15 mil? qué países deberán pagar la nueva fianza de EE. UU. para visas de turismo y negocio

Este 18 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que, a partir del próximo 2 de abril, exigirá a los solicitantes de visas de negocios y turismo (B1 y B2) de 12 países una fianza de US$15 mil.

Los doce países a los que se les impondrá la fianza son Nicaragua, Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez.

El Departamento de Estado señaló que la fianza será devuelta a los solicitantes que cumplan con las condiciones de su visado, además de regresar a su país de origen antes de que su documento migratorio expire.

De lo contrario, las autoridades estadounidenses indicaron que, en caso de que el solicitante permanezca más tiempo del estipulado en EE. UU., el dinero de la fianza será utilizado para su proceso de deportación.

Según el propio Departamento de Estado, el proceso de deportación de un inmigrante podría costar alrededor de US$18 mil.

The expanded visa bond program saves the American taxpayer hundreds of millions of dollars every year.



It costs the U.S. taxpayer $18,000+ on average to remove an illegal alien from the country and this move will save taxpayers up to $800 million per year. — Dylan Johnson (@ASDylanJohnson) March 18, 2026

La administración de Donald Trump afirma que este nuevo sistema es "eficaz", ya que asegura que un millar de extranjeros ha recibido sus visas bajo esta medida y aproximadamente el 97% regresó a sus países en el tiempo estipulado.

Con estos 12 países, ya son 50 los que están sujetos a este pago de fianza; los restantes son:

Argelia

Angola

Antigua y Barbuda

Bangladés

Benín

Bután

Botsuana

Burundi

Cabo Verde

Costa de Marfil

Cuba

Yibuti

Dominica

Fiyi

Gabón

Gambia

Guinea

Guinea-Bisáu

Kirguistán

Malaui

Mauritania

Namibia

Nepal

Nigeria

Santo Tomé y Príncipe

Senegal

Tayikistán

Tanzania

Togo

Tonga

Turkmenistán

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Venezuela

Zambia

Zimbabue.

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