Internacional
¿Hasta US$15 mil? qué países deberán pagar la nueva fianza de EE. UU. para visas de turismo y negocio
El Departamento de Estado de EE. UU. exigirá una fianza de US$15 mil a los solicitantes de visas de turismo y negocio de 12 países.
Existen visas estadounidenses de turismo, negocios, educación y otros fines. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Este 18 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que, a partir del próximo 2 de abril, exigirá a los solicitantes de visas de negocios y turismo (B1 y B2) de 12 países una fianza de US$15 mil.
Los doce países a los que se les impondrá la fianza son Nicaragua, Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez.
El Departamento de Estado señaló que la fianza será devuelta a los solicitantes que cumplan con las condiciones de su visado, además de regresar a su país de origen antes de que su documento migratorio expire.
De lo contrario, las autoridades estadounidenses indicaron que, en caso de que el solicitante permanezca más tiempo del estipulado en EE. UU., el dinero de la fianza será utilizado para su proceso de deportación.
Según el propio Departamento de Estado, el proceso de deportación de un inmigrante podría costar alrededor de US$18 mil.
La administración de Donald Trump afirma que este nuevo sistema es "eficaz", ya que asegura que un millar de extranjeros ha recibido sus visas bajo esta medida y aproximadamente el 97% regresó a sus países en el tiempo estipulado.
Con estos 12 países, ya son 50 los que están sujetos a este pago de fianza; los restantes son:
- Argelia
- Angola
- Antigua y Barbuda
- Bangladés
- Benín
- Bután
- Botsuana
- Burundi
- Cabo Verde
- Costa de Marfil
- Cuba
- Yibuti
- Dominica
- Fiyi
- Gabón
- Gambia
- Guinea
- Guinea-Bisáu
- Kirguistán
- Malaui
- Mauritania
- Namibia
- Nepal
- Nigeria
- Santo Tomé y Príncipe
- Senegal
- Tayikistán
- Tanzania
- Togo
- Tonga
- Turkmenistán
- Tuvalu
- Uganda
- Vanuatu
- Venezuela
- Zambia
- Zimbabue.
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