¿Hay un supuesto asesino serial en Houston luego del hallazgo de más de 30 cadáveres? Fiscalía se pronuncia

El pasado 24 de diciembre, las autoridades encontraron un cadáver en Buffalo Bayou. La cifra de cuerpos localizados en pantanos de Houston se elevó a 34.

EFE

Escena del crimen

El hallazgo de cadáveres en Houston eleva la cifra a 34; autoridades se pronunciaron sobre el rumor de un supuesto asesino en serie. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El fiscal del condado de Harris, Sean Teare, habló sobre los rumores propagados en redes sociales sobre la existencia de un supuesto asesino en serie en el área de Houston (Texas).

En una entrevista con la cadena local KPRC 2, el funcionario aseguró que no hay “absolutamente nada” que indique que un “asesino en serie” esté operando en esta ciudad, la más poblada de Texas.

El pasado 24 de diciembre, las autoridades encontraron un cadáver en el Buffalo Bayou, uno de los ríos de corriente lenta (bayous, en inglés) que forman parte del extenso sistema de vías fluviales de la urbe.

El cuerpo recuperado en el día de Navidad eleva a 34 el número de cadáveres que han sido encontrados en los pantanos de Houston este año, una de las cifras más altas desde 2017.

En sus declaraciones a la cadena local, Teare explicó que hay “muchas razones” que explican estas muertes. “Tenemos un enorme problema de personas sin hogar. Tenemos problemas muy graves de salud mental y de adicciones. Todo eso está contribuyendo a la gran cantidad de cuerpos que estamos encontrando”, subrayó.

Un análisis de registros del forense del condado de Harris, citado por el diario The Houston Chronicle, revela que entre 2017 —el primer año con datos disponibles— y finales de noviembre de 2025 se contabilizaron 201 muertes en los ‘bayous’ del condado.

En 132 de esos casos, las autoridades lograron determinar la causa del fallecimiento, aunque en muchos se identificaron múltiples factores contribuyentes.

El ahogamiento fue, con diferencia, la razón de muerte más frecuente, al representar cerca del 40 % de los decesos analizados. No obstante, las autoridades también señalaron de forma recurrente suicidios, homicidios y lesiones por traumatismo contundente, causas que aparecen en más del 40 % de los casos registrados desde 2017.

Los hombres constituyen la mayoría de las víctimas, de acuerdo con los datos desagregados por raza, edad y sexo biológico. En total, se registraron 171 muertes de hombres, lo que equivale a al menos el 85 % del total de los casos documentados en ese periodo.

En cuanto a la distribución racial, las personas negras conforman la mayoría de las muertes en estos pantanos en los últimos años. En lo que va de 2025, más de la mitad de los muertos fueron personas afroamericanas, según el análisis del Houston Chronicle.

