Helicóptero pierde el control en playa del sur de California y deja varios heridos

Un accidente aéreo conmocionó a turistas y residentes de Huntington Beach, en el sur de California, Estados Unidos, luego de que un helicóptero se desplomara cerca de la playa y dejara como resultado cinco personas heridas, entre ellas transeúntes, quienes fueron trasladados de emergencia a un centro hospitalario.

El hecho, que se registró pasadas las 14 horas, generó alarma entre los asistentes, ya que ocurrió en una zona de alto tránsito peatonal y dañó la estructura de un edificio de la zona hotelera de Huntington Beach.

Como resultado del accidente, tres peatones fueron trasladados a un centro asistencial, mientras que dos tripulantes del helicóptero fueron rescatados por los bomberos.

Según reportes de la cadena CBC News, los dos tripulantes del helicóptero tuvieron que ser rescatados de entre los escombros ubicados entre los árboles y la fachada del edificio, y luego trasladados a un centro asistencial.

La Policía de Huntington Beach informó que los cinco heridos ingresaron al hospital para una evaluación y tratamiento médico, aunque omitieron detallar el estado de salud de los afectados, según indica Infobae.

Autoridades de California señalaron a CBC News que la causa del accidente se mantiene bajo investigación de las autoridades locales y federales, y notificaron que no se brindarán más detalles hasta contar con los resultados de un informe técnico preliminar.

Las posibles causas, entre ellas fallas mecánicas, afectación climática y errores de maniobra por parte de los pilotos, serán evaluadas por peritos federales que ya inspeccionan la aeronave.

En redes sociales se difundieron varios videos que muestran los minutos previos al desplome del helicóptero, el cual gira en el aire sin control antes de estrellarse contra el edificio.

Eric Nixon e outras quatro pessoas foram hospitalizadas após o helicóptero Bell 222, modelo 1980, cair enquanto participavam do evento de arrecadação de fundos Cars 'N Copters, em Huntington Beach, Califórnia, no sábado.

Testigos del hecho señalaron que el helicóptero perdió el control luego de que, aparentemente, se desprendiera el rotor de cola, según La Nación, medio que detalla que “la nave estaba asociada a un evento denominado Autos y helicópteros, programado para el domingo”.