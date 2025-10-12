Helicóptero pierde el control en playa del sur de California y deja varios heridos

Internacional

Helicóptero pierde el control en playa del sur de California y deja varios heridos

El pánico se generó entre turistas y residentes de Huntington Beach, luego de que un helicóptero se desplomara, provocando daños materiales y varias personas heridas.

|

time-clock

Imagen de referencia. Un helicóptero se accidentó en California y varias personas resultaron heridas. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Un accidente aéreo conmocionó a turistas y residentes de Huntington Beach, en el sur de California, Estados Unidos, luego de que un helicóptero se desplomara cerca de la playa y dejara como resultado cinco personas heridas, entre ellas transeúntes, quienes fueron trasladados de emergencia a un centro hospitalario.

El hecho, que se registró pasadas las 14 horas, generó alarma entre los asistentes, ya que ocurrió en una zona de alto tránsito peatonal y dañó la estructura de un edificio de la zona hotelera de Huntington Beach.

Como resultado del accidente, tres peatones fueron trasladados a un centro asistencial, mientras que dos tripulantes del helicóptero fueron rescatados por los bomberos.

Según reportes de la cadena CBC News, los dos tripulantes del helicóptero tuvieron que ser rescatados de entre los escombros ubicados entre los árboles y la fachada del edificio, y luego trasladados a un centro asistencial.

LECTURAS RELACIONADAS

“Lo mataron”: videos revelan el asesinato del cantante Fede Dorcaz; esto se sabe del ataque y de la hipótesis policial

chevron-right
Valeria Márquez TikTok

Caso Valeria Márquez: Fiscalía revela por qué la investigación ha tenido pocos avances

chevron-right

La Policía de Huntington Beach informó que los cinco heridos ingresaron al hospital para una evaluación y tratamiento médico, aunque omitieron detallar el estado de salud de los afectados, según indica Infobae.

Autoridades de California señalaron a CBC News que la causa del accidente se mantiene bajo investigación de las autoridades locales y federales, y notificaron que no se brindarán más detalles hasta contar con los resultados de un informe técnico preliminar.

Las posibles causas, entre ellas fallas mecánicas, afectación climática y errores de maniobra por parte de los pilotos, serán evaluadas por peritos federales que ya inspeccionan la aeronave.

En redes sociales se difundieron varios videos que muestran los minutos previos al desplome del helicóptero, el cual gira en el aire sin control antes de estrellarse contra el edificio.

Testigos del hecho señalaron que el helicóptero perdió el control luego de que, aparentemente, se desprendiera el rotor de cola, según La Nación, medio que detalla que “la nave estaba asociada a un evento denominado Autos y helicópteros, programado para el domingo”.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. California Los Ángeles Sucesos Estados Unidos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS