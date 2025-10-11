Caso Valeria Márquez: Fiscalía revela por qué la investigación ha tenido pocos avances

El asesinato de la influencer Valeria Márquez continúa bajo investigación, según informó la Fiscalía de Jalisco. El próximo 13 de octubre se cumplirán cinco meses del hecho. De acuerdo con el Ministerio Público, la pesquisa se ha retrasado por la falta de cooperación de algunos testigos.

Fue durante una conferencia de prensa que Salvador González de los Santos, fiscal de Jalisco, declaró a los medios que han enfrentado resistencia por parte de personas cercanas a la víctima, lo cual ha complicado identificar a un sospechoso.

“Lamentablemente hemos encontrado cierta resistencia de algunas personas para declararnos situaciones que podrían ayudarnos a resolver pronto el caso”, señaló González.

Hasta el momento, la Fiscalía indicó que se han seguido varias pistas y que se han realizado diligencias operativas, como la revisión de cámaras de videovigilancia y entrevistas testimoniales con familiares, amigos y personas presentes el 13 de mayo, dentro y fuera del salón de belleza donde Márquez fue asesinada.

Los testimonios son clave en la investigación, ya que, según detalló González, podrían agilizar el esclarecimiento del caso. El fiscal insistió en que continúan trabajando en ello y que se manejan diversas líneas de investigación.

Dado lo delicado del caso, González afirmó que no es conveniente divulgar las hipótesis actuales, aunque recalcó que siguen varias líneas.

“Estamos trabajando intensamente para tratar de obtener información más precisa y objetiva, que nos permita llegar a la detención de estas personas”, agregó.

Durante la conferencia, el fiscal evitó confirmar si las amigas de Valeria Márquez son quienes se han negado a declarar sobre los hechos.

Además, explicó que comprenden los motivos por los cuales algunas personas no han querido brindar más detalles y aseguró que esperan contactar pronto a otros testigos que tienen entrevistas programadas.

Respecto de una posible vinculación con el crimen organizado, el fiscal no dio detalles, pero aseguró que todas las líneas de investigación siguen abiertas.

Alias Doble R no figura en la carpeta de investigación

Uno de los señalados en redes sociales de haber estado involucrado sentimentalmente con la creadora de contenido fue alias Doble R, sancionado por Estados Unidos junto a otros cuatro integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según medios internacionales como El Tiempo, Doble R “fue señalado de estar detrás del asesinato de Valeria Márquez”. No obstante, la Fiscalía de Jalisco indicó que el sujeto no forma parte de la carpeta de investigación.

Pese a ello, el Departamento del Tesoro señala que Doble R habría tenido una relación amorosa con Márquez, por lo que la Fiscalía no descarta su posible implicación, ya que el mismo organismo estadounidense lo señala de haber cometido el feminicidio de una joven venezolana y de la mexicana de 23 años.

Ese mismo medio internacional añade que la Fiscalía de Jalisco “rechaza especular sobre una posible relación con el crimen organizado, pero aclara que todas las líneas de investigación continúan abiertas y se consideran posibles para esclarecer los hechos”.