Marco Antonio Regil responde a rumores sobre entrevista con Ángela Aguilar en la que hablarían de su relación con Cazzu

Ángela Aguilar volvió al centro de la atención pública luego de que, en redes sociales y medios de farándula, circulara la versión de que la cantante hablaría en una entrevista con Marco Antonio Regil sobre su relación con Cazzu —expareja de Christian Nodal— y la hija de ambos.

Ante los rumores, el conductor del programa “100 latinos dijeron” salió al paso para esclarecer la información y pidió no atacarlo sin fundamentos.

La versión comenzó a difundirse en TikTok, donde se afirmó que la cantante de regional mexicano ofrecería una entrevista exclusiva a Regil, en la cual abordaría su relación con la exnovia de su esposo, Cazzu, y el cariño hacia la hija de la artista argentina.

Fue Dael Quiroz, definido por sus seguidores como experto en espectáculos, quien a través de su cuenta de TikTok “El Arguenderito” habría revelado la supuesta entrevista, la cual saldría al aire dos semanas después del cumpleaños de la hija de Pepe Aguilar. Según el creador de contenido, el formato sería similar al de la charla que Christian Nodal tuvo con Adela Micha.

En su video, Quiroz expuso que Maxine Woodside habría confirmado la noticia, según la cual Ángela Aguilar se adentraría en varios aspectos de su vida, entre ellos la relación que mantiene con Cazzu y con la hija de ambos artistas.

De acuerdo con el mismo creador, Aguilar habría manifestado que tiene una buena relación con Cazzu —expareja de Nodal— y con la hija de los dos.

Quiroz aseguró que dicha entrevista se publicaría en las redes sociales de Marco Antonio Regil en las próximas semanas, como parte de un supuesto proyecto que Ángela Aguilar desarrollaría con una plataforma de streaming.

A días de esa revelación, el conductor respondió a los comentarios de quienes lo atacaron por la información difundida. “Yo no la he entrevistado ni la pensamos entrevistar”, afirmó durante uno de sus programas.

El presentador explicó que los mensajes sobre la supuesta entrevista eran infundados: “Yo no la he entrevistado, ni la pensamos entrevistar, ni hemos tenido contacto con ella, ni aquí en Fórmula ni en el pódcast. Esto es cien por ciento chisme”, dijo.

Asimismo, Marco Antonio Regil señaló que no entiende por qué sería importante entrevistar a Ángela Aguilar, dejando entrever que no conoce de cerca la polémica que la rodea.

Por último, expresó que es increíble hasta dónde puede llegar el chisme, y en su publicación dejó una reflexión: “Por eso es importante no dejarse llevar por chismes y corroborar la información antes de andar atacando o funando gente”.