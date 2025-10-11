Escenario
“Lo mataron”: videos revelan el asesinato del cantante Fede Dorcaz; esto se sabe del ataque y de la hipótesis policial
Camino a un ensayo para un reality show, el cantante argentino habría sido interceptado y asesinado en Ciudad de México. Esto es lo que se sabe del posible móvil del crimen.
Autoridades investigan asesinato del cantante y modelo Fede Dorcaz, ocurrido en Ciudad de México el pasado 9 de octubre. (Foto : Captura de pantalla YouTube)
Nuevos videos revelados por medios internacionales muestran la secuencia del ataque que habría sufrido el modelo y cantante argentino Federico Dorcazberro, conocido como Fede Dorcaz. El artista fue interceptado por cuatro hombres que se conducían en motocicleta y que, según las primeras investigaciones, perpetraron un ataque directo.
La noche del jueves 9 de octubre, Dorcaz fue atacado cuando se dirigía a una televisora mexicana para ensayar, ya que estaba por incorporarse a un nuevo reality show de baile. De acuerdo con medios locales, los agresores aprovecharon el tráfico para acercarse y dispararle sin mediar palabra.
El cantante se movilizaba en una camioneta Jeep Grand Cherokee cuando ocurrió el ataque. Según un reporte del medio El Milenio, habría intentado pedir ayuda al salir del vehículo, pero su cuerpo quedó tendido a un costado.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México informó que se trató de un ataque directo, según detalla Infobae. Dorcaz, pareja de la influencer Mariana Ávila, era reconocido por su trabajo con marcas europeas que lo llevaron a pasarelas en Italia, España y Estados Unidos. Recientemente se había integrado a un nuevo programa en México.
Aunque en redes sociales surgieron sospechas de un posible robo, las autoridades descartaron esa versión y abrieron un expediente por ataque directo.
Horas después del ataque, un periodista mexicano difundió varios videos en los que se observa a los supuestos atacantes. En plataformas digitales también circula otra grabación que muestra los momentos posteriores al crimen.
En video: se investiga el asesinato
Carlos Jiménez, periodista especializado en nota roja de México, compartió algunos videos de las cámaras de videovigilancia de la zona, donde, según se detalla, se observa a los presuntos responsables del crimen de Fede Dorcaz.
Uno de los videos, que muestra momentos posteriores al ataque, fue grabado por un ciudadano que se conducía en la misma inmediación. Este mostró el cuerpo tendido en la acera y a la policía registrando el hecho.
En la grabación se escucha a la persona decir: “Lo mataron”, mientras pasa frente al vehículo donde se movilizaba Fede Dorcaz.
Posteriormente, por medio de su cuenta en X, Jiménez difundió imágenes en las que se observa cómo los supuestos agresores huyen. En ellas, dos motocicletas con cuatro hombres rebasan los vehículos; dos de ellos no portaban casco.
Hasta el momento se han difundido imágenes captadas por cámaras de videovigilancia de los presuntos responsables.
Investigación del crimen
Las autoridades de seguridad investigan el hecho. Los reportes oficiales indican que los agresores persiguieron a la víctima, quien intentó huir del ataque. Según la SSC-CDMX, ya se ha iniciado el análisis de las cámaras de videovigilancia, lo que ayudaría a esclarecer el hecho y a dar con los responsables.
Por su parte, la Fiscalía de la Ciudad de México abrió un expediente por homicidio, ya que se estableció que fue un ataque directo, al recibir varios impactos de arma de fuego que le ocasionaron la muerte.