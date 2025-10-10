¿Quién era Fede Dorcaz? Cantante asesinado en México participó en los Premios Juventud

Medios internacionales informaron este 10 de octubre sobre la muerte del cantante argentino Fede Dorcaz, presuntamente víctima de un ataque armado.

El artista y modelo, de 29 años, tenía previsto participar en un reality show de una cadena televisiva mexicana.

Según reportes de periodistas en ese país, Dorcaz fue atacado a balazos el 9 de octubre, en la Ciudad de México.

Al menos cuatro personas que se desplazaban en motocicleta habrían participado en el ataque contra Dorcaz, quien viajaba en un vehículo tipo agrícola.

Autoridades mexicanas investigan las causas del ataque, ocurrido días después de que el cantante participara en los Premios Juventud.