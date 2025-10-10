¿Quién era Fede Dorcaz? Cantante asesinado en México participó en los Premios Juventud

Escenario

¿Quién era Fede Dorcaz? Cantante asesinado en México participó en los Premios Juventud

El cantante argentino Fede Dorcaz fue asesinado en Ciudad de México; había participado en los Premios Juventud y preparaba un reality show.

La Redaccción

|

time-clock

Fede Dorcaz, cantante argentino asesinado en México, había participado en los Premios Juventud y preparaba un reality show.

Fede Dorcaz, cantante argentino asesinado en México, había participado en los Premios Juventud y preparaba un reality show.(Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Medios internacionales informaron este 10 de octubre sobre la muerte del cantante argentino Fede Dorcaz, presuntamente víctima de un ataque armado.

El artista y modelo, de 29 años, tenía previsto participar en un reality show de una cadena televisiva mexicana.

Según reportes de periodistas en ese país, Dorcaz fue atacado a balazos el 9 de octubre, en la Ciudad de México.

Al menos cuatro personas que se desplazaban en motocicleta habrían participado en el ataque contra Dorcaz, quien viajaba en un vehículo tipo agrícola.

EN ESTE MOMENTO

Área del derrumbe en el kilómetro 24.5 de la carretera a El Salvador fotografiada el 10 de octubre de 2025, después del segundo deslizamiento las autoridades evacuaron al personal y la maquinaria.

Derrumbe en carretera a El Salvador: lluvias de octubre amenazan con reactivar grietas de hace 50 años

Right

Nubes cumulonimbus: el fenómeno detrás del remolino que impactó la ciudad

Right

Autoridades mexicanas investigan las causas del ataque, ocurrido días después de que el cantante participara en los Premios Juventud.

ESCRITO POR:

La Redaccción

La Redaccción

Lee más artículos de La Redaccción

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Fede Dorcaz México Tendencias mundiales Violencia en México 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS