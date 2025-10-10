¿Christian Nodal estuvo en el cumpleaños de Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar nació el 8 de octubre de 2003, y este año celebró su cumpleaños número 22. El público ha estado pendiente de su celebración y ha criticado que Christian Nodal no publicó ningún mensaje de felicitación en sus redes sociales. Incluso surgieron dudas sobre si su esposo asistió o no al festejo.

Aguilar pertenece a una reconocida familia de músicos: es nieta de Antonio Aguilar, emblemático cantante mexicano; su abuela fue la cantante y actriz Flor Silvestre, y su padre es el legendario Pepe Aguilar. Hasta la fecha, Ángela ha sido nominada a un Premio Grammy y a seis Premios Grammy Latinos, lo que la convierte en una de las artistas más jóvenes en figurar en ambos galardones, así como en la cantante más joven en lograr un número uno en Billboard con su sencillo Ahí Donde Me Ven.

Ella atribuye a su familia el haberla guiado en su carrera como parte de una nueva generación de cantantes de música regional mexicana, elevando el género con propuestas frescas, modernas y tradicionales.

Desde los tres años, Ángela ya estaba de gira con su familia. Recuerda que un momento crucial ocurrió durante esos conciertos y cambió todo: "Yo era muy pequeña y mi papá nos subió al escenario de la nada, aunque no dijimos nada", cuenta Ángela.

Reconocimientos a su carrera

En 2018, recibió dos nominaciones a los Latin Grammy en las categorías de Mejor Álbum de Música Ranchera y Mejor Nuevo Artista, convirtiéndose en la cantante más joven en figurar en esa lista.

En 2019, fue nominada al Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana por su disco Primero Soy Mexicana. Junto a Aida Cuevas y Natalia Lafourcade, interpretó La Llorona, una presentación que se convirtió en la sexta más vista en la historia de los premios en YouTube, con más de 75 millones de reproducciones.

En los Latin Grammy 2022, fue nominada en dos categorías clave: Mejor Canción Regional Mexicana, por Ahí Donde Me Ven, y Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, por Mexicana Enamorada.

¿Estuvo Christian Nodal en la celebración?

Tras su romance y boda con Christian Nodal, la cantante ha estado en el centro de atención por cada uno de sus movimientos, decisiones y comentarios. Aguilar celebró su cumpleaños con una fiesta junto al mar. Aunque los detalles de la celebración se habían mantenido en privado, poco a poco se han ido revelando imágenes.

Aunque el cantante no la felicitó públicamente en sus redes sociales, sí comienza a aparecer en algunos de los videos e imágenes compartidas. Una de las más comentadas es la fotografía de El Gordo Aguilar, la mascota de la familia, que tiene su propia cuenta de Instagram. "Celebrando la vida de mi adorada @angela_aguilar_", se lee en la publicación.

El que sí compartió un mensaje emotivo fue Pepe Aguilar, acompañado de la canción Tu sangre en mi cuerpo.

"Has crecido entre luces y sombras, aprendiendo, cayendo, volviendo a levantarte.

Verte convertirte en la mujer que eres hoy es mi mayor orgullo.

Y nunca nadie podrá apagar tu luz.

El amor de un padre no se explica… se agradece a la vida.

Feliz cumpleaños, hija. Te amo", escribió el cantante.

El hermano de Ángela Aguilar, Leonardo, también hizo un video especial para su hermana, en el que expresó su cariño.