“Vuela alto, Micky”: el mensaje con el que Ángela Aguilar se despide de su estilista Miguel de la Mora

Consternación ha causado en redes sociales la muerte de Miguel Ángel de la Mora, estilista de celebridades como Ángela Aguilar y Kenia Os.

Las autoridades mexicanas detallaron que De la Mora habría sido víctima de un ataque directo en su salón ubicado en Polanco.

La información fue confirmada por el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien indicó que los presuntos atacantes se movilizaban en una motocicleta.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de consternación y condolencias hacia De la Mora, ampliamente reconocido por su trabajo.

De hecho, en Instagram, el estilista contaba con más de 100 mil seguidores.

La cantante Ángel Aguilar se pronuncia tras el asesinato del estilista Miguel de la Mora en su estética "Micky Hair Salón Masaryk", Polanco.

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de la cantante Ángela Aguilar, quien compartió unas palabras de despedida en sus historias de Instagram.

"Qué duro es aceptar que ya no estás. Micky, contigo nunca fue solo el peinado, me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba", inicia el mensaje de Aguilar.

La cantante afirma en su publicación que De la Mora la acompañó en sus momentos más difíciles y la impulsó a seguir adelante.

"Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante", añade.

En la parte final, Aguilar recuerda las aficiones de De la Mora, como el gimnasio y los viajes.

"Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa", concluye.

El pasado 28 de abril, en sus redes sociales, De la Mora compartió una fotografía junto a la cantante y su esposo, Christian Nodal.

