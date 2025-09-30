Qué se sabe sobre el supuesto asesinato del estilista de artistas como Ángela Aguilar y Kenia Os

Escenario

Qué se sabe sobre el supuesto asesinato del estilista de artistas como Ángela Aguilar y Kenia Os

Medios de México informaron sobre la muerte de Miguel de la Mora, estilista de artistas como Ángela Aguilar y Kenia Os.

Estilista de Angela Aguilar

Medios de México informaron sobre la muerte de Miguel de la Mora, estilista de artistas como Ángela Aguilar, en Polanco. (Foto Prensa Libre: Instagram/micky_hair)

Medios de México informaron que, en la noche del 29 de septiembre, Miguel Ángel de la Mora, reconocido estilista de celebridades como Ángela Aguilar y Kenia Os, falleció tras ser supuesta víctima de un ataque directo en su salón, en Polanco.

Los detalles recopilados por los medios señalan que De la Mora murió dentro de su salón, llamado Micky Hair Salon Masaryk, luego de recibir disparos de personas que huyeron en una motocicleta.

De forma preliminar, las autoridades aún no han reportado capturas relacionadas con el ataque. Sin embargo, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, confirmó que se trató de un ataque directo.

"Sobre el homicidio en Masaryk sabemos que no se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo. Los agresores huyeron en una moto", afirmó la autoridad en redes sociales.

Con 28 años, De la Mora era reconocido dentro del mundo de la estética; de hecho, en sus redes sociales tenía más de 168 mil seguidores, donde publicaba información sobre sus servicios.

Además, compartía con sus seguidores una vida llena de viajes y lujos.

El estilista también era cercano a varias celebridades, como Ángela Aguilar, Kenia OS y Natalia Dupeyrón.

De hecho, la esposa de Christian Nodal reaccionó a la muerte de De la Mora en sus redes sociales.

"Qué duro es aceptar que ya no estás. Micky, contigo nunca fue solo un peinado, me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba", escribió Aguilar en sus historias de Instagram.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

