Honduras declara emergencia por las lluvias e inundaciones que han dejado varios muertos

Las autoridades de protección civil de Honduras declararon el viernes la alerta amarilla (de vigilancia) en ocho departamentos y la verde (de prevención) en los restantes diez por las lluvias generadas por una vaguada.

Las alertas, que durarán 24 horas a partir de las 16:00 horas locales del viernes (22:00 GMT), fueron decretadas por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la influencia de una vaguada en superficie continuará generando inestabilidad atmosférica en el país, con abundante nubosidad y lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas.

Las precipitaciones serán más intensas en las regiones suroccidental, central, sur y suroriente, donde se prevén los mayores acumulados de agua, advirtió el organismo hondureño.

La Secretaría en mención pidió a las autoridades municipales, comités de emergencia y población en general mantener una vigilancia constante ante las condiciones inestables del clima que afectan gran parte del territorio nacional.

Además, la entidad recomendó a las personas que habitan en las orillas de ríos, quebradas o en áreas propensas a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos o inundaciones, tomar medidas de prevención y no cruzar vados, ríos, ni quebradas crecidas, debido al aumento del caudal provocado por las lluvias, que hasta ahora dejan siete personas muertas desde finales de septiembre.

La institución también exhortó a continuar con las labores de aseguramiento de techos y limpieza de cunetas, tragantes y desagües, con el fin de evitar inundaciones urbanas repentinas.

La presidenta Xiomara Castro se pronunció en redes sociales debido a la emergencia en el país.

“En ejercicio de mis facultades constitucionales, como Presidenta de la República, y considerando el análisis del SINAGER, COPECO y la solicitud del alcalde municipal Jorge Aldana, ante las intensas lluvias que afectan el Distrito Central, he decidido declarar estado de emergencia en la capital de la República, con el fin de atender a la población, establecer prioridades de acción, ejecutar labores de salvamento, rescate y reconstrucción, y prevenir mayores daños a las personas y sus bienes”, dijo la mandataria.

