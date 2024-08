Según la trayectoria prevista por el NHC, el centro de Ernesto pasará cerca del sureste de Terranova la noche del lunes 19 de agosto y a primeras horas del martes 20.

Mientras tanto, los meteorólogos de esa agencia federal también pronostican condiciones peligrosas en la playa a lo largo del noreste de Estados Unidos.

El NHC informó en su boletín que Ernesto, que causó graves inundaciones y apagones en Puerto Rico, lo mismo que estragos en las Islas Bermudas, es un ciclón de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, de un total de 5.

Lea más: Humedad y paso de ondas del este provocarán lluvia del 19 al 23 de agosto en Guatemala

Ernesto se encuentra ubicado 515 kilómetros al sureste de Halifax, Nueva Escocia, y a 695 kilómetros al suroeste de Cape Race, Terranova.

El huracán Ernesto se está moviendo al norte-noreste cerca de 33 kilómetros por hora.

Se espera que gire hacia el noreste y este-noreste con un aumento de la velocidad de avance durante los próximos días.

El NHC pronostica un debilitamiento y se espera que Ernesto se convierta en un ciclón postropical a primeras horas del martes.

#Ernesto weakened to a tropical storm over the weekend, but has since regained hurricane strength. @NOAA's #GOESEast 🛰️ is continuing to monitor #HurricaneErnesto, which is bringing the risk for dangerous rip currents to much of the U.S. East Coast.



Latest:… pic.twitter.com/1UAldqET0F