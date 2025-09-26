Huracán Humberto se fortalece en el Atlántico y podría impactar la costa sureste de EE. UU.

Durante la madrugada del viernes 26 de septiembre, la tormenta tropical Humberto se fortaleció y alcanzó la categoría de huracán en el Atlántico . De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos , aún no representa un peligro para las zonas costeras . Sin embargo, científicos consideran que podría intensificarse en los próximos días y convertirse en un huracán de mayor categoría el fin de semana.

Según la agencia AFP, en la madrugada de hoy la tormenta se ubicaba a 750 kilómetros al noroeste de las islas de Sotavento del Norte. En ese momento, registraba vientos de hasta 120 kilómetros por hora y se desplazaba a una velocidad de 6 kilómetros por hora.

El NHC, con sede en Miami, informó que no se han emitido alertas ni vigilancias, ya que Humberto no representa, por ahora, un peligro para zonas terrestres. Por otra parte, se reportó una depresión tropical cerca de La Española y el oriente de Cuba, la cual genera aguaceros y tormentas eléctricas en la región. En caso de evolucionar a tormenta tropical, adoptará el siguiente nombre en la lista: Imelda.

Los expertos del NHC no han podido determinar con exactitud la trayectoria del huracán ni la intensidad que podría alcanzar en los próximos días. Aun así, advierten que podrían incrementarse las lluvias y los vientos en la costa sureste de Estados Unidos al comenzar la próxima semana, según AFP.

Aunque se desconoce si Humberto llegará a Estados Unidos, BBC analiza la posibilidad de que se cree un Efecto Fujiwhara, fenómeno donde dos huracanes orbitan cerca de otro, acercándose gradualmente y fusionándose en una tormenta más grande. La depresión tropical que podría convertirse en la tormenta “Imelda” ha traído tormentas eléctricas a Haití, Republica Dominicana y las Islas Turcas y Caicos.

Según información de BBC, se adentrará hacia las Bahamas durante el fin de semana sobre las aguas cálidas, que podrán convertirla en un huracán. Humberto se desplaza más rápido de lo previsto y, la siguiente semana, estaría lo suficientemente cerca de la trayectoria de Imelda.

Huracán Gabrielle se degrada

Por otro lado, se encuentra el Huracán Gabrielle que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico de las Azores, se ha degradado en ciclón postropical. Según el NHC, el fenómeno se extiende a 260 kilómetros de su centro, y tiene vientos de hasta 60 kilómetros por hora.

Gabrielle continuará moviéndose hacia el este-noroeste, en dirección a Portugal, y es probable que toque tierra el domingo, ya debilitado. Según AFP, el oleaje causado por Gabrielle se extenderá por el archipiélago y alcanzará las costas de Portugal, noroeste de España y el norte de Marruecos.