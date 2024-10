Huracán Milton se fortalece a categoría 4 y amenaza a México y Florida

Milton es el segundo gran huracán registrado en el golfo de México en dos semanas, tras Helene, que provocó más de 220 muertos. Las autoridades de Florida ordenaron este lunes evacuar algunas regiones del condado de Pasco y Anna Maria Island, cerca de Tampa.

El NHC advirtió que los huracanes más potentes, de categoría 4 en adelante, generan "daños devastadores" incluso para casas de construcción firme, y que "faltará electricidad y agua por varios días tras el paso de la tormenta".

La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, dijo a la CNN que todavía estaban limpiando la ciudad tras el paso de Helene y que la lluvia de la nueva tormenta sería "bastante difícil, sin mencionar la marejada ciclónica y los daños causados por el viento".

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha declarado 51 de los 67 condados del estado en situación de emergencia, y advirtió que Milton podría tener "impactos importantes, muy importantes". El presidente dijo en un comunicado que su gobierno estaba preparando "recursos para salvar vidas".

El NHC prevé que Milton se mueva al norte de la península de Yucatán y por el sur del golfo de México el lunes y el martes. Su marejada ciclónica "elevará los niveles de agua hasta 0,6 a 1,2 metros" a lo largo de la costa norte de Yucatán y provocará "olas grandes y destructivas", dijo el lunes.

8:05 AM CDT Monday Update: Milton rapidly intensifies into a category 4 hurricane. The maximum sustained winds have now increased to 150 mph (240 km/h) and the minimum pressure has fallen to 940 mb. pic.twitter.com/wlJXbB5lkr