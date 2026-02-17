Identifican a las víctimas del tiroteo en Rhode Island: eran familiares del atacante

Identifican a las víctimas del tiroteo en Rhode Island: eran familiares del atacante

Autoridades identificaron a las víctimas del tiroteo en una pista de hielo en Rhode Island: el atacante mató a su hijo y exesposa antes de quitarse la vida.

EFE

|

Policías resguardan el perímetro de la Dennis M. Lynch Arena en Pawtucket tras un tiroteo que dejó tres muertos y tres heridos. (Foto Prensa Libre: AFP)

El autor del tiroteo ocurrido ayer en una pista de hielo en Pawtucket (Rhode Island, EE.UU.), identificado como Robert Dorgan, mató a su hijo y a su exesposa antes de suicidarse, informaron este martes las autoridades.

La jefa de Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, identificó a los fallecidos como Aidan Dorgan y su madre, Rhonda Dorgan, y agregó que los tres heridos en condición crítica son los abuelos del joven y padres de la mujer, así como un amigo de la familia.

Goncalves identificó ayer por la noche al tirador como Dorgan, de 56 años, y añadió que se hacía llamar también Roberta Esposito, y hoy comentó que su identidad como mujer transgénero es uno de los “datos” de la investigación.

La jefa policial afirmó que la familia estaba en la pista de hielo para ver un partido de hockey de uno de los hijos en un torneo escolar, y aseguró que “no era algo inusual” que Dorgan viajara para estar presente en estas citas deportivas.

No obstante, Dorgan aparentemente tenía un “objetivo” ayer y se acercó individualmente a los familiares antes de dispararles, sin que hubiera una interacción o una disputa previa, dijo.

Varias personas que estaban cerca de Dorgan acudieron a frenarlo después de que empezara a disparar, pero sacó entonces una segunda pistola, con la que se suicidó, indicó Goncalves.

Una página de la plataforma GoFundMe creada por familiares de las víctimas también identifica a estas como Aidan y Rhonda Dorgan, y pide donaciones para ayudar a dos hermanos del joven, que han quedado huérfanos y cuyos abuelos, señala, están “luchando por sus vidas“.

El suceso tuvo lugar pasadas las tres de la tarde durante un partido de hockey escolar, e inicialmente las autoridades reportaron que había dos víctimas fallecidas, incluida una niña, versión que ha cambiado.

Rhonda Dorgan solicitó el divorcio en 2020 por “diferencias irreconciliables” pero indicó previamente, en respuestas tachadas, “cirugía de reasignación de género” y “rasgos de trastorno narcisista y de la personalidad“, según documentos judiciales citados por el medio local The Providence Journal.

EFE

EFE

