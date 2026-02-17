Quién fue el autor del tiroteo en una pista de hielo en Rhode Island que dejó al menos dos fallecidos

El pasado 16 de febrero se registró un tiroteo durante un partido de hockey sobre hielo en Rhode Island, que dejó como saldo preliminar tres personas fallecidas, incluido el presunto autor del ataque.

Tras el tiroteo, la Policía de Pawtucket afirmó que el hecho se habría originado por una supuesta disputa doméstica, y que el tirador atentó contra miembros de su propia familia.

Respecto de la identidad del atacante, las autoridades y medios como Univisión confirmaron que se trataba de un hombre de más de 50 años, identificado como Robert Dorgan.

Las autoridades indicaron que el hombre, de aproximadamente 56 años, también era conocido como Roberta Esposito.

Otros medios estadounidenses, como WPRI, señalan que Dorgan tenía antecedentes de disputas familiares, algunas presuntamente relacionadas con su identidad de género.

🚨Police have identified the suspect responsible for the horrific shooting at Lynch Arena in Pawtucket, Rhode Island.



Robert Dorgan, who also went by the name Roberta Esposito, shot four family members and a family friend at a youth hockey game, killing two and injuring three… pic.twitter.com/9SlKOJ62Ky — REDUXX (@reduxx) February 17, 2026

“A principios de 2020, Dorgan acudió al Departamento de Policía de North Providence e informó que recientemente se había sometido a una cirugía de reasignación de género y que su suegro quería que se fuera de su casa en North Providence debido a ello”, señala el medio WPRI.

El mismo medio cita a la jefa de la Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, quien aseguró que Dorgan utilizaba el nombre de "Roberta" y que varios documentos judiciales señalan su identidad como motivo de disputas familiares.

RI trans shooter Robert Dorgan's hockey-player son was on ice during attack: video https://t.co/YH4invNqMB pic.twitter.com/bQvJ8wFcZc — New York Post (@nypost) February 17, 2026

Las autoridades señalaron que Dorgan llegó a la pista de hielo y comenzó a disparar contra personas que eran, según la Policía, su "objetivo".

Posteriormente, Dorgan se habría quitado la vida tras dispararse.

Lea también: Quiénes fueron las ocho víctimas del tiroteo ocurrido en la localidad de Tumbler Ridge, Canadá