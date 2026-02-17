Quién fue el autor del tiroteo en una pista de hielo en Rhode Island que dejó al menos dos fallecidos

Internacional

Quién fue el autor del tiroteo en una pista de hielo en Rhode Island que dejó al menos dos fallecidos

La policía ha dado más detalles sobre el autor del tiroteo en una pista de hielo en Rhode Island que dejó al menos dos fallecidos.

|

time-clock

La policía se encuentra fuera del perímetro creado alrededor del estadio Dennis M. Lynch Arena, donde se produjo un tiroteo esta mañana en Pawtucket, Rhode Island, el 16 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)

La policía se encuentra fuera del perímetro creado alrededor del estadio Dennis M. Lynch Arena, donde se produjo un tiroteo esta mañana en Pawtucket, Rhode Island, el 16 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)

El pasado 16 de febrero se registró un tiroteo durante un partido de hockey sobre hielo en Rhode Island, que dejó como saldo preliminar tres personas fallecidas, incluido el presunto autor del ataque.

Tras el tiroteo, la Policía de Pawtucket afirmó que el hecho se habría originado por una supuesta disputa doméstica, y que el tirador atentó contra miembros de su propia familia.

Respecto de la identidad del atacante, las autoridades y medios como Univisión confirmaron que se trataba de un hombre de más de 50 años, identificado como Robert Dorgan.

Las autoridades indicaron que el hombre, de aproximadamente 56 años, también era conocido como Roberta Esposito.

LECTURAS RELACIONADAS

US-CRIME-SHOOTING

Videos: los detalles del tiroteo durante un partido de hockey en Rhode Island que dejó al menos tres fallecidos

chevron-right
WASHINGTON, DC - FEBRUARY 3: Marimar Martinez, who was shot 5 times by immigration enforcement agents in Chicago, testifies during a public forum on the violent use of force by Department of Homeland Security (DHS) agents, at the Dirksen Senate Office Building on Capitol Hill on February 03, 2026 in Washington, DC. The forum, hosted by Democratic lawmakers, is hearing testimony from Brent and Luke Granger, whose sister Renee Good, was shot and killed by ICE agents in Minneapolis and Marimar Martinez, who survived after being shot by CBP agents in Chicago. Aaron Schwartz/Getty Images/AFP (Photo by Aaron Schwartz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Videos y audios contradicen al DHS: así embistieron y dispararon agentes federales a Marimar Martínez en Chicago

chevron-right

Otros medios estadounidenses, como WPRI, señalan que Dorgan tenía antecedentes de disputas familiares, algunas presuntamente relacionadas con su identidad de género.

“A principios de 2020, Dorgan acudió al Departamento de Policía de North Providence e informó que recientemente se había sometido a una cirugía de reasignación de género y que su suegro quería que se fuera de su casa en North Providence debido a ello”, señala el medio WPRI.

El mismo medio cita a la jefa de la Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, quien aseguró que Dorgan utilizaba el nombre de "Roberta" y que varios documentos judiciales señalan su identidad como motivo de disputas familiares.

Las autoridades señalaron que Dorgan llegó a la pista de hielo y comenzó a disparar contra personas que eran, según la Policía, su "objetivo".

Posteriormente, Dorgan se habría quitado la vida tras dispararse.

Lea también: Quiénes fueron las ocho víctimas del tiroteo ocurrido en la localidad de Tumbler Ridge, Canadá

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU.  Hockey Nueva York Sucesos Estados Unidos Tendencias internacionales Tiroteo Tiroteo en EE. UU. 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS