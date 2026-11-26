Un juez de Ohio ordenó a un médico pagar US$98.2 millones por abusar sexualmente de la mejor amiga de su esposa en 1989, un caso que permaneció sin resolverse durante casi 35 años.

El médico, identificado como Frederick Louis Tanzer, deberá pagar US$98.2 millones: US$48.2 millones por daños compensatorios y US$50 millones por daños punitivos.

Los hechos ocurrieron el 1 de agosto de 1989, según medios estadounidenses e internacionales como Infobae, y la víctima fue identificada posteriormente como Dana Beatty.

De acuerdo con los medios, el médico habría entrado al apartamento de Beatty en Cincinnati, donde la ató y abusó sexualmente de ella durante más de cinco horas.

Durante ese año, Tanzer obtuvo su licencia médica dos meses antes del crimen y ejerció su profesión durante décadas sin ser identificado como el responsable de la agresión.

Pasaron más de 30 años hasta que, en 2023, la hija de la víctima solicitó a las autoridades revisar el caso mediante nuevas tecnologías de análisis de ADN.

CASE UPDATE from @FBICincinnati: A doctor who tied up and repeatedly raped a woman in 1989 has been sentenced to 15 years in prison for making false statements to the FBI.



The case remained unsolved for nearly 35 years, but the #FBI and our partners never stopped pursuing… pic.twitter.com/E7iQFhpo8A — FBI (@FBI) January 29, 2026

Las autoridades llevaron a cabo nuevas pruebas con muestras de ADN que se habían conservado de la escena del crimen. En 2024, los investigadores confirmaron que el perfil genético de Tanzer coincidía con el encontrado en las evidencias recolectadas en 1989.

La víctima vinculó la investigación con el exmarido de su mejor amiga, lo que llevó a los agentes del FBI a recolectar pruebas de una taza de café de Tanzer. El análisis permitió confirmar la coincidencia genética.

La fiscalía no pudo procesar penalmente a Tanzer por la agresión sexual debido a que el plazo de prescripción establecido por la ley de Ohio en 1989 ya había vencido. Sin embargo, fue interrogado por los investigadores y negó haber estado en la escena del crimen o haber cometido el abuso.

Posteriormente, el médico fue arrestado por mentir al FBI. En septiembre de 2025 se declaró culpable de tres cargos por realizar declaraciones falsas a los investigadores, lo que le valió una condena de 15 años de prisión en enero de 2026.

CASE UPDATE from @FBICincinnati: A doctor who tied up and repeatedly raped a woman in 1989 has been sentenced to 15 years in prison for making false statements to the FBI. The case remained unsolved for nearly 35 years, but the #FBI and our partners never stopped pursuing justice. In September 2024, it was confirmed that DNA taken from the coffee cup of Frederick Louis Tanzer, now 67, matched the semen left by the attacker. When approached, Tanzer made several false statements. Read more about the investigation: https://t.co/22iId7ejWc — FBI (@FBI) January 29, 2026

Además, la víctima presentó una demanda civil contra Tanzer por la agresión y por provocación intencional de angustia emocional. Un juez aceptó sus reclamaciones y determinó que los hechos le provocaron daños psicológicos permanentes, incluido un trastorno de estrés postraumático.

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