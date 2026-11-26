Después de años de disputas en las que parecía que no podía haber ningún punto en común, por fin Angelina Jolie y Brad Pitt llegaron a un acuerdo. La ex pareja decidió poner fin a la pelea legal que mantenían acerca de la propiedad de un château y viñedo francés.

Ambos actores firmaron un comunicado en el que dan a conocer esta decisión que pondría fin a la disputa que mantenían por falta de acuerdos financieros. Esta contienda legal fue mucho más allá de lo esperado, cuando, en medio de los alegatos, Jolie hizo público el comportamiento abusivo de Pitt tanto hacia ella como con sus hijos.

"Hemos llegado a un acuerdo extrajudicial en el mejor interés de nuestra familia y no haremos más comentarios", dijeron los representantes de Jolie y Pitt en un comunicado, reporta la agencia de noticias EFE.

"El texto, muy breve, no revela montos económicos, derechos sobre la propiedad ni el reparto del negocio, y ambos desmarcaron cualquier información atribuida a “fuentes” que no procede de ellos", subraya el sitio Noticias Telemicro.

Un conflicto y sus consecuencias

Después de la separación en 2016, que se dio luego de un incidente en un avión privado, en el que Pitt habría golpeado a uno de sus hijos, ya no hubo ningún acuerdo entre ellos. Pero la batalla legal por el viñedo comenzó en 2022, cuando Pitt demandó a Jolie por su decisión de vender, sin su autorización, su parte de Château Miraval, un château (una residencia señorial o palacio) y viñedo en el sur de Francia que la pareja había comprado en conjunto.

Ese mismo año, Jolie contrademandó, pero no se limitó a hacer valer, lo que consideraba su derecho sobre la propiedad, sino que en su demanda incluyó acusaciones de un arrebato violento y citó el incidente del avión que la llevó a solicitar el divorcio.

La actriz aseguró, en documentos judiciales, que había estado considerando venderle su parte del negocio de vinos a Pitt, pero que esas conversaciones se habían roto por la exigencia de él de que ella firmara un acuerdo "coercitivo" de no difamación.

El acuerdo anunciado el miércoles atañe tanto a la demanda de Pitt como a la contrademanda de Jolie. Sin embargo, el litigio relacionado entre Pitt y el conglomerado de bebidas Stoli, a quien Jolie vendió su parte de la bodega, continúa.

La revelación de la versión de Jolie del incidente de 2016 elevó significativamente lo que estaba en juego en una batalla legal que, en apariencia, era una disputa por un viñedo.

El incidente inicial

Los detalles que Jolie describió en su demanda ponen en entredicho a Pitt. La actriz describió una escena perturbadora. Según ella, durante un vuelo privado de Francia a California con sus seis hijos, Pitt "estranguló a uno de los niños y golpeó a otro en el rostro" y luego "agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió". El documento judicial también dijo que Pitt, que tenía un problema de abuso de alcohol, derramó cerveza sobre Jolie y los niños. Las autoridades federales investigaron el episodio, pero declinaron presentar cargos penales.

Cuando Jolie presentó su contrademanda, el equipo de Pitt rechazó su versión del incidente, pero dijo al The Hollywood Reporter que el actor estaba "en constante evolución", según anota EFE.

Sus abogados dijeron en documentos judiciales que las negociaciones sobre el viñedo habían incluido una "cláusula estándar de no difamación" que excluía las presentaciones judiciales y los testimonios.

Jolie dijo en documentos judiciales que había decidido vender su parte del negocio de vinos en parte porque el alcohol estaba asociado con "recuerdos dolorosos y traumáticos" para ella y sus hijos.

La "evolución" de Pitt

La agencia EFE también hace eco a declaraciones que ha dado el propio actor: "En 2019, Pitt le dijo a The New York Times que después de que Jolie solicitara el divorcio, pasó un año y medio en Alcohólicos Anónimos". El mismo año, el artista concedió una entrevista a Esquire y dijo que había estado sobrio durante siete años y que ahora estaba bebiendo de nuevo "de una manera más moderada".

Jolie y Pitt, que se conocieron durante el rodaje de Sr. y Sra. Smith mientras él seguía casado con Jennifer Aniston. Pronto se convirtieron en una de las parejas más famosas de Hollywood. En 2008, adquirieron una participación mayoritaria en Château Miraval y más tarde se casaron en la propiedad. Su divorcio se convirtió en una batalla por la custodia de sus seis hijos, tres de los cuales son adoptados.

En la actualidad cinco de estos hijos han decidido quitarse el apellido de Pitt y llamarse solo Jolie, lo que evidencia que no tienen una buena relación con su padre.

En las disputas relacionadas con el viñedo Pitt acusó a Jolie de actuar "en secreto" para poner en peligro sus intereses comerciales, Jolie describió la venta como un esfuerzo por obtener independencia financiera de su exmarido.