El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) informó este 25 de noviembre, en vísperas del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, sobre la formación de una «fuerte tormenta costera» que podría generar inundaciones, tormentas y nevadas.

En su boletín informativo, el NWS indicó que la tormenta se formará en la costa este de Estados Unidos, desde el estado de Florida hasta la región de Nueva Inglaterra.

También se prevén nevadas moderadas en la zona del valle medio del Misisipi y los Apalaches, mientras que en el Pacífico habrá una serie de tormentas que afectará principalmente a la costa oeste.

Desde California hasta Washington, el NWS señala que hay altas probabilidades de que se registren lluvias, nevadas, vientos, inundaciones costeras y oleaje intenso. Estas condiciones podrían persistir hasta la próxima semana.

Estados más afectados

El estado de Nueva Jersey ha sido uno de los más afectados por las condiciones climáticas, principalmente por las nevadas.

De hecho, la gobernadora Mikie Sherrill advirtió que en el estado podrían generarse apagones y agregó que el 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias, será «el peor momento».

A developing storm system may bring a general swath of 1-4 inches of rain along the East Coast and local maxima of 4-6 inches for coastal North Carolina. Use extra caution if traveling for Thanksgiving as some roads could be flooded. pic.twitter.com/e9v7oo0xB5 — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) November 25, 2026

Algunos lugares ya han empezado a sufrir los efectos de las condiciones climáticas, tal es el caso de Florida y California.

Específicamente, el Ayuntamiento de Miami advirtió sobre los denominados «king tides», que son mareas de gran amplitud.

«Estas pueden provocar inundaciones en zonas bajas», señaló la entidad de Miami, además de recomendar a las personas «evitar caminar o conducir a través de las aguas inundadas» y «mantener los vehículos fuera de las áreas con riesgo de inundación».

NEW JERSEY GOVERNOR LIVE ON FOX WEATHER: As New Jersey prepares for a major Thanksgiving storm, Governor Mikie Sherrill joins FOX Weather with the latest on how her state is preparing for the incoming threat. Governor Sherrill declared a State of Emergency Wednesday ahead of the… pic.twitter.com/BtbW9CdmHo — FOX Weather (@foxweather) November 25, 2026

En la costa oeste, el NWS informó sobre posibles inundaciones costeras en la región de San Francisco, además de un sistema que causará fuertes lluvias y nevadas en el noroeste del Pacífico.

Día de Acción de Gracias

Tras la información del NWS, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) indicó que se prevé el mayor tráfico aéreo en 16 años durante el periodo de Acción de Gracias.

Al detalle, la FAA pronosticó aproximadamente 417 mil vuelos, además de advertir sobre posibles afectaciones en las operaciones aéreas.

Además, la Asociación Americana del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés) prevé que más de 81 millones de estadounidenses viajen durante el Día de Acción de Gracias.

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