Internacional
Cómo afectará a EE. UU. la “fuerte tormenta costera” durante el Día de Acción de Gracias
Una "fuerte tormenta costera" afectará a EE. UU. durante las celebraciones del Día de Acción de Gracias.
FOTO ILUSTRATIVA. Dos personas se encuentran frente al letrero que indica que la carretera a la zona de la playa está cerrada mientras la ciudad se prepara para el huracán Milton en Oyster Bay, Sarasota, Florida, EE. UU. (Foto Prensa Libre: EFE)
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) informó este 25 de noviembre, en vísperas del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, sobre la formación de una «fuerte tormenta costera» que podría generar inundaciones, tormentas y nevadas.
En su boletín informativo, el NWS indicó que la tormenta se formará en la costa este de Estados Unidos, desde el estado de Florida hasta la región de Nueva Inglaterra.
También se prevén nevadas moderadas en la zona del valle medio del Misisipi y los Apalaches, mientras que en el Pacífico habrá una serie de tormentas que afectará principalmente a la costa oeste.
Desde California hasta Washington, el NWS señala que hay altas probabilidades de que se registren lluvias, nevadas, vientos, inundaciones costeras y oleaje intenso. Estas condiciones podrían persistir hasta la próxima semana.
Estados más afectados
El estado de Nueva Jersey ha sido uno de los más afectados por las condiciones climáticas, principalmente por las nevadas.
De hecho, la gobernadora Mikie Sherrill advirtió que en el estado podrían generarse apagones y agregó que el 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias, será «el peor momento».
Algunos lugares ya han empezado a sufrir los efectos de las condiciones climáticas, tal es el caso de Florida y California.
Específicamente, el Ayuntamiento de Miami advirtió sobre los denominados «king tides», que son mareas de gran amplitud.
«Estas pueden provocar inundaciones en zonas bajas», señaló la entidad de Miami, además de recomendar a las personas «evitar caminar o conducir a través de las aguas inundadas» y «mantener los vehículos fuera de las áreas con riesgo de inundación».
En la costa oeste, el NWS informó sobre posibles inundaciones costeras en la región de San Francisco, además de un sistema que causará fuertes lluvias y nevadas en el noroeste del Pacífico.
Día de Acción de Gracias
Tras la información del NWS, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) indicó que se prevé el mayor tráfico aéreo en 16 años durante el periodo de Acción de Gracias.
Al detalle, la FAA pronosticó aproximadamente 417 mil vuelos, además de advertir sobre posibles afectaciones en las operaciones aéreas.
Además, la Asociación Americana del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés) prevé que más de 81 millones de estadounidenses viajen durante el Día de Acción de Gracias.
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