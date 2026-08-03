Incendios forestales en Washington: cuántas personas ha sido evacuadas y qué daños han provocado

Tres grandes incendios forestales se han formado recientemente en el noroeste de Estados Unidos, lo que ha provocado la evacuación de casi 60 mil personas y la destrucción de más de 700 viviendas.

De acuerdo con CNN, varias de las personas evacuadas son del condado de Spokane, mientras los equipos de rescate aún combaten para controlar los incendios, que se originaron el pasado 1 de agosto.

Además de las personas evacuadas y las viviendas destruidas, el medio también reportó más de 2 mil 800 hectáreas quemadas.

Los tres incendios ocurrieron en Old Trails, Fairview y Autumn Lane, y, de forma preliminar, no se reportan personas heridas ni fallecidas.

Sin embargo, CNN cita declaraciones del sheriff del condado de Spokane, John Nowels, quien advirtió que la cifra podría aumentar a medida que pasan los días y continúan los trabajos de contención.

Wildfires have destroyed more than 600 homes, businesses and other buildings in the Spokane area in eastern Washington state, fire officials said.



About 60,000 people had to evacuate in what Spokane Mayor Lisa Brown called the "worst natural disaster our region has faced." pic.twitter.com/CDyEgVAQAi — CBS News (@CBSNews) August 3, 2026

Desde la semana pasada se registran unos 90 grandes incendios forestales en Estados Unidos, que han arrasado más de 700 mil hectáreas de terreno, según datos del Centro Nacional Interagencial de Incendios (NIFC, en inglés).

El oeste de Estados Unidos es el más afectado por los fuegos, especialmente el estado de Oregón, que registra actualmente 21 grandes focos activos que han arrasado casi 134 mil hectáreas (331,063 acres).

Wildfires in eastern Washington state forced the evacuation of 60,000 people in the Spokane area while destroying at least 600 homes, businesses and other structures, authorities said Sunday. pic.twitter.com/WNF2EgaIxE — The Associated Press (@AP) August 3, 2026

La magnitud de los incendios se ve impulsada por las altas temperaturas y las escasas precipitaciones que experimenta la mayor parte del país en las últimas semanas..

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