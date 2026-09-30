¿Incidente o atentado? los videos del hecho violento dentro de un vuelo de Flydubai

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¿Incidente o atentado? los videos del hecho violento dentro de un vuelo de Flydubai

Un avión con casi 180 pasajeros tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudí debido a un "hecho violento" dentro de la cabina.

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Un vuelo de Flydubai con destino a Israel fue desviado a Arabia Saudita tras un altercado en la cabina de mando.

Un avión de Flydubai con pasajeros procedentes de Tabuk, Arabia Saudita, permanece en la pista tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, Israel, el 30 de septiembre de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Alrededor de 180 pasajeros originarios de Israel sufrieron este 30 de septiembre un hecho violento dentro de un vuelo de Flydubai, lo que provocó que aterrizara de emergencia en Arabia Saudí.

El vuelo cubría la ruta de Dubái a Tel Aviv y las autoridades señalaron que el altercado se trató de un "incidente en la cabina de mando", mientras que el Gobierno de Israel calificó el hecho como un "atentado".

Varios videos en redes sociales, compartidos por medios estadounidenses como Fox News, muestran testimonios de algunos pasajeros, quienes indicaron que el copiloto del avión habría intentado apuñalar al piloto de la aeronave.

Otros videos muestran cómo los pasajeros del avión auxilian al piloto, uno de ellos con la camisa llena de sangre.

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El Canal 12 de la televisión israelí difundió varios videos que muestran momentos de caos durante ese repentino descenso.

Un video también muestra a tres pasajeros ensangrentados junto a la cabina del avión, custodiando a los dos pilotos, quienes aparecen ambos en el suelo y ensangrentados. Los pasajeros aseguran haber "controlado al terrorista" después de que apuñalara al piloto e intentara atacarlos a ellos.

Flydubai confirmó que se produjo "un altercado en la cabina de mando" del avión y pidió "abstenerse de especulaciones prematuras" hasta que se esclarezcan las causas del incidente.

Según la versión de Flydubai, los miembros de la tripulación "controlaron la situación", desviaron el avión y lo hicieron aterrizar "de forma segura" en el aeropuerto de Tabuk, donde "todos los pasajeros y tripulantes se encuentran a salvo y han sido contabilizados".

"En esta fase inicial, se desconocen las causas y motivos subyacentes de este suceso, los cuales están sujetos a una investigación formal. Instamos a todas las partes a abstenerse de especulaciones prematuras mientras las autoridades recopilan los hechos", añadió Flydubai.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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Redacción EFE

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