Interrumpen cadena oficial cuando Dina Boluarte acepta su destitución como presidenta de Perú

La destituida presidenta de Perú Dina Boluarte se despidió este viernes del cargo con un mensaje a la nación que fue cortado por todos los canales de televisión que lo estaban transmitiendo, incluido el estatal TV Perú, y en el que aceptaba su destitución.

Boluarte emitió un mensaje pregrabado en el Palacio de Gobierno de Lima una vez que el pleno del Congreso había aprobado por 122 votos a favor, de un total de 130 parlamentarios, su destitución inmediata, al declararle con “permanente incapacidad moral” para enfrentar el auge de la criminalidad a escala nacional.

La mandataria apareció en uno de los salones de la sede de la Presidencia escoltada por sus ministros, en una alocución donde ya no lucía la banda presidencial, uno de los atributos reservados para el jefe o jefa de Estado.

Boluarte comenzó su mensaje aceptando su destitución y, acto seguido, comenzó a enumerar una serie de hechos y cifras de su gestión. En ese momento, el mensaje fue sacado de las ondas.

Minutos después, abandonó el Palacio de Gobierno en su automóvil oficial con rumbo desconocido.

Más de cuatro horas después de abandonar el palacio presidencial se desconoce su paradero, pues aparentemente no llegó a su domicilio en el residencial distrito limeño de Surquillo, donde nadie le esperaba en la calle, muestra de ser la gobernante más impopular de América con apenas el 3 % de aprobación.

Antes de su destitución, corrieron rumores de que Boluarte habría presuntamente sondeado la posibilidad de asilarse en las embajadas de Argentina, Brasil o Ecuador.

La atención se centró sobre todo en la de Ecuador, dado que coincidió que el jueves el ministro de Relaciones Exteriores de Perú se encontraba en Quito para una nueva reunión de la Comisión de Vecindad de ambos países, junto a su homóloga ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.

La posibilidad de un asilo o de una fuga de Perú fue descartada a la prensa por su abogado personal, Juan Carlos Portugal.

Sin embargo, decenas de personas se concentraron frente a la Embajada de Perú en Lima para protestar contra Boluarte y tratar de impedir un eventual ingreso de la destituida presidenta en la sede diplomática del vecino país.

Boluarte enfrenta al menos once investigaciones por parte de la Fiscalía por graves delitos contra los derechos humanos y por presunta corrupción.

Entre los hechos que se le imputan está la muerte de más de 50 personas durante la represión de la ola de protestas que reclamaba nuevas elecciones tras la detención y encarcelamiento preventivo del presidente Pedro Castillo, al que sucedió por ser su vicepresidenta tras protagonizar el izquierdista un fallido intento de golpe de Estado a finales de 2022.

Asimismo, se le investiga por supuestamente recibir regalos lujosos como relojes Rolex no declarados, no informar de que estaría impedida físicamente para ejercer el cargo cuando se sometió a una serie de cirugías estéticas, y encubrir supuestamente la fuga del líder del partido marxista Perú Libre, con el que ella y Castillo ganaron las elecciones de 2021.

El fiscal general interino, Tomás Gálvez, anticipó que esté viernes solicitará que un juez le prohíba a Boluarte salir del territorio nacional

Los mismos partidos de derecha que controlan el Congreso peruano y que la habían respaldado hasta ahora desde que llegó al poder, le dieron la espalda y la destituyeron de manera exprés con una votación récord en la historia reciente de estas mociones.

La mayoría de los líderes de estos partidos tiene aspiraciones presidenciales, como Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), o el ultraconservador alcalde de Lima Rafael López Aliaga, líder del partido Renovación Popular.

En su lugar asumió como jefe de Estado de manera interina el presidente del Congreso, José Jerí, del derechista Somos Perú, hasta las nuevas elecciones ya convocadas para 2026.

Jerí es el séptimo presidente de Perú desde 2016, en una sucesión de mandatarios caídos por la convulsión política.