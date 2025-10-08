Jaguar abatido en Brasil: así fue su dramático rescate

Internacional

Jaguar abatido en Brasil: así fue su dramático rescate

Un jaguar con heridas de bala que intentaba cruzar el río Negro en Brasil fue rescatado por militares.

|

time-clock

Jaguar

Foto de referencia. Un jaguar fue rescatado en el río Negro, Brasil, luego de haber sido herido con arma de fuego. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

La Policía Militar de Amazonas (PMAM), en Brasil, informó que personal del Batallón Ambiental recibió el reporte de que un jaguar llevaba varias horas intentando cruzar el río Negro.

Al llegar al lugar, el equipo encontró al ejemplar debilitado y con heridas en la cabeza.

El operativo se realizó con apoyo de la Secretaría de Protección Animal y de un especialista en felinos.

Los integrantes de las fuerzas armadas rescataron al animal y lo llevaron a tierra firme, donde constataron que las heridas habían sido causadas por arma de fuego.

De acuerdo con ABC News, el felino tenía múltiples heridas de bala en la cabeza, el cuello y el torso.

El jaguar presentaba unas 30 lesiones, pero se encontraba en condición estable, por lo que logró recuperarse.

En las redes sociales de la institución militar fueron compartidas imágenes del momento del rescate.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de SSP-AM (@seguranca_am)

ESCRITO POR:

Miguel Barrientos

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital y multimedia con 15 años de experiencia.

Lee más artículos de Miguel Barrientos

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Jaguares Rescate de animales Tendencias mundiales 
