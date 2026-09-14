Jaulas del tamaño de una cabina telefónica y otros abusos registrados en “Alligator Alcatraz”

Una reciente investigación del Gobierno de EE. UU. habría revelado casos de hacinamiento, abusos y uso de jaulas metálicas en el polémico centro migratorio "Alligator Alcatraz", antes de que fuera cerrado.

El informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que fue publicado este 14 de septiembre, revela que las jaulas eran de 1,7 metros cuadrados de superficie y los migrantes eran metidos en ellas "entre varios minutos y casi dos horas".

El informe detalla que estas pequeñas jaulas, que tendrían un tamaño similar al de una cabina telefónica, se utilizaron dentro del centro migratorio entre el 17 de julio de 2025 y el 18 de enero de 2026.

Aproximadamente 79 migrantes habrían sido confinados a estas jaulas. Por otro lado, el personal de "Alligator Alcatraz" aseguraba que estas jaulas eran "zonas de calma" y decía que los inmigrantes pedían acceder a ellas.

Pero el informe de la Oficina del Inspector General del DHS también habría revelado varios modos de castigo que las autoridades del centro tenían contra los inmigrantes.

"El uso de estos espacios tan restrictivos contraviene las normas de trato humano, las cuales exigen mantener a los internos en el entorno menos restrictivo posible", señala el informe.

La normativa nacional establece que cada detenido disponga de al menos 7 metros cuadrados de superficie, pero a su máxima capacidad el centro solo ofrecía 2,6 metros cuadrados por interno.

La ausencia de espacio, fácilmente apreciable en varias fotografías que acompañan el informe, "redujo la movilidad diaria de los internos, aumentando los niveles de estrés y el riesgo de propagación de enfermedades contagiosas", según los inspectores.

Además de las jaulas y los supuestos castigos, el informe también dice que "Alligator Alcatraz" incumplió varias normativas sanitarias y de atención médica.

Algunos ejemplos mencionados eran que los detenidos se quejaron de "retrasos significativos" en las evaluaciones médicas de los recién llegados.

Además, denunciaban que había "insuficientes" objetos de higiene personal y raciones de comida o muy pequeñas o en mal estado.

Pese al informe, el DHS afirmó que el centro migratorio "operó bajo la autoridad del estado de Florida mediante un acuerdo marco y no bajo la gestión directa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por lo que los estándares federales de detención no le eran aplicables".

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