Joe Biden dice que la política migratoria de Donald Trump es “casi inmoral”

“El presidente Obama, creo, hizo un gran trabajo, para compararlo con lo que está haciendo este tipo es absolutamente, me parece casi inmoral”, dijo.

Biden, que lidera las encuestas de intención de voto, contestó así a una pregunta sobre los “más de tres millones” de indocumentados que fueron deportados durante el gobierno de Obama (2009-2017), en el que él fue el vicepresidente.

El demócrata y otros nueve candidatos que participan este jueves en la segunda jornada del debate se mostraron a favor de cambiar la ley que hace criminales a aquellos que llegan de forma ilegal al país.

Los aspirantes señalaron que debe ser considerada una ofensa menor, tal como lo ha propuesto otro de los candidatos demócratas, el exsecretario de Vivienda de Obama, Julián Castro, que participó en el debate de este miércoles.

Entre tanto, la senadora Kamala Harris dijo que una de las cosas que criticaba al gobierno de Obama fue la deportación de ciertos indocumentados que no necesariamente eran criminales basados en la directrices del propio Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU.

Te puede interesar: Elizabeth Warren lidera el primer debate demócrata a la presidencia de EE.UU.

Precisó que ella, como exfiscal en California, fue testigo de este tipo de casos.

Los candidatos, entre ellos también los senadores Kirsten Gillibrand y Michael Bennet, y el representante en la Cámara baja Eric Swalwell, describieron como “jaulas” los albergues en los que están detenidos menores indocumentados separados de sus padres.

Los demócratas hicieron en general la promesa de eliminar las políticas migratorias de separación de familias implementadas por Trump desde el día 1 en caso de ser elegidos presidente y reunificarlas de inmediato.

“El primer día sacamos nuestra pluma de orden ejecutiva, y rescindimos cada maldita cosa sobre que sobre este tema ha hecho Trump”, subrayó por su parte el senador Bernie Sanders.

“Hay que reunirlos, y punto”, expresó Biden.

Por su parte, el exgobernador de Colorado John Hickenlooper, que hizo un llamado a reformar ICE, y la autora Marianne Williamson calificaron como “un secuestro” la detención de menores.

Lee también: Por qué están llamando “campos de concentración” a los lugares de detención de inmigrantes en Estados Unidos

“Sí, es un secuestro, es abuso de menores, son crímenes patrocinados por el Estado“, manifestó Williamson

Por su parte el alcalde Pete Buttigieg criticó al Partido Republicano y a la derecha al señalar que ninguno tienen el “monopolio sobre la moral”.

Joe Biden played a key role in securing the extension of the Voting Rights Act—and has advocated for its renewal, and for stronger voter access protections, over the course of his career. #DemDebate pic.twitter.com/UHs5xgUGCe

— Joe Biden (@JoeBiden) June 28, 2019