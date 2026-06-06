Juicio contra la Mara Salvatrucha revela que 1,200 menores fueron utilizados para cometer delitos en El Salvador

La Fiscalía General de El Salvador comenzó el 5 de junio los alegatos finales ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado en el juicio contra 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha.

Los fiscales expusieron argumentos para demostrar la responsabilidad de los imputados, quienes presuntamente daban órdenes desde las calles y los centros penales.

Durante el juicio se reveló que la MS-13 en El Salvador utilizó a alrededor de 1,200 menores de 12 años para cometer homicidios, extorsiones y trata de personas, según información presentada durante la audiencia única abierta.

El caso avanza en su etapa final, con 448 casos de homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito, tráfico de armas de fuego, agrupaciones ilícitas y rebelión.

La Fiscalía sustentó la acusación con más de 11 mil documentos y certificaciones.

La investigación también incorporó la explotación de al menos 638 mujeres, prostituidas para obtener fondos para la estructura criminal, según certificaciones agregadas al expediente.

#CombateAPandillas | La @FGR_SV inicia alegatos finales ante el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado en el juicio contra 485 cabecillas de la MS-13.



Durante la jornada, se expondrá la teoría del Aparato Organizado de Poder para demostrar la responsabilidad de los altos… pic.twitter.com/aNTVA8sCw8 — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) June 5, 2026

Los documentos judiciales describieron un patrón de reclutamiento que respondía a la necesidad de sostener la continuidad operativa de la pandilla.

La Prensa Gráfica informó que el fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, estimó que los alegatos durarán alrededor de dos semanas. Además, consideró que las pruebas son suficientes para que los señalados enfrenten “miles de años en prisión”.

A los procesados se les atribuyen 47,427 delitos cometidos entre el 2012 y el 2022.

Las autoridades salvadoreñas explicaron la “teoría de la autoridad de los aparatos organizados de poder”, con apoyo en resoluciones internacionales utilizadas para responsabilizar penalmente a los denominados “hombres de atrás”, es decir, “criminales que daban órdenes o autorizaban ejecuciones, muchas veces, desde las cárceles”, publicó la Fiscalía en X.

#CombateAPandillas | Finaliza la jornada de hoy con la apertura de la etapa de los alegatos finales con los cuales, la @FGR_SV ha planteado un esquema de programación y clasificación para los próximos días.



El Fiscal Adjunto Contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, confirmó que… https://t.co/E9sXi6vbfH pic.twitter.com/OHu6AXCrX0 — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) June 4, 2026

Los jueces admitieron toda la prueba documental ofrecida por la Fiscalía. El fallo confirma la acusación por trata de personas y explotación sexual, con base en certificados oficiales, declaraciones de víctimas y peritajes que detallaron el reclutamiento y la explotación de menores y mujeres.

La acusación sostuvo que los menores fueron instruidos para participar en delitos como asesinatos y extorsiones, con el fin de asegurar el relevo y la permanencia de la pandilla.

El 5 de junio, el fiscal mencionó que demostraría la evolución de la Mara Salvatrucha desde su creación y cómo los cabecillas tomaron el control, algunos tras ser deportados de Estados Unidos.

Los fiscales aseguraron que la estructura llegó a estar conformada por 32 programas nacionales, dos de ellos en el extranjero, así como por 230 clicas en todo El Salvador.

El fiscal adjunto detalló el “testamento”, considerado las reglas que la MS-13 aplica para mantener a los integrantes “adoctrinados” y que “nadie se salga del sometimiento”.

El juicio comenzó el 20 de abril y en él se señala a los cabecillas por diferentes crímenes, entre ellos los homicidios de 444 agentes de la Policía y de las fuerzas armadas salvadoreñas, de los 500 asesinatos contra funcionarios.

La prensa salvadoreña explicó que en la audiencia también hay 72 acusados que son procesados en ausencia, unos porque no han sido aprehendidos y otros porque enfrentan procesos penales en Estados Unidos. Ellos habrían coordinado y ordenado delitos en El Salvador y en territorio estadounidense, incluso mientras estaban encarcelados.