Reanuda audiencia masiva contra 485 presuntos pandilleros en El Salvador y cuántos delitos se les acusa

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Reanuda audiencia masiva contra 485 presuntos pandilleros en El Salvador y cuántos delitos se les acusa

La Fiscalía de El Salvador informó que se ha reanudado la audiencia masiva contra 485 presuntos cabecillas de la MS-13.

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Audiencia masiva contra 400 líderes de la Mara Salvatrucha en El Salvador

Presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS13), recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), asisten a una audiencia virtual este jueves, en Tecoluca. (Foto Prensa Libre: EFE)

La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) informó este 4 de junio que se ha reanudado la audiencia masiva en contra de 485 presuntos pandilleros cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13).

En un mensaje en la red social X, la Fiscalía indicó que la reanudación de la audiencia fue ordenada por el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador y que los sindicados habrían cometido "delitos graves" entre el 2012 y el 2022.

Max Muñoz, fiscal adjunto contra el Crimen Organizado de la FGR, dio a conocer que se ha programado iniciar la etapa de alegatos finales una vez se incorporen todas las pruebas al proceso.

"Vamos a demostrarle al juez durante aproximadamente dos semanas que toda la prueba que Fiscalía ha ofrecido es suficiente para poder condenarlos por todas y cada una de las 47 mil imputaciones que se les atribuyen y que se les impongan las máximas penas de prisión", señaló Muñoz.

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El fiscal mencionó que las autoridades salvadoreñas buscan que cada uno de los sindicados enfrente "condenas de miles de años por su accionar criminal".

Un total de 485 imputados se encuentra en esta audiencia masiva, de los cuales 413 tienen calidad de presentes y el resto está en calidad de ausentes, señaló la Fiscalía.

Fue el pasado 20 de abril cuando la FGR anunció el inicio de la audiencia masiva contra los presuntos cabecillas, quienes son señalados de más de 47 mil delitos.

"Entre los sujetos a procesar hay 22 cabecillas de la ranfla histórica, 212 ranfleros, 152 corredores de programa, entre otros", afirmó la Fiscalía en su momento.

Entre los delitos que se imputan a los presuntos pandilleros figuran homicidio agravado, desaparición de personas, extorsión, agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de armas de fuego, feminicidio, homicidio tentado y privación de libertad.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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