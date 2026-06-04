Sospechoso de ataque contra exdirector adjunto de PNC queda ligado a proceso por dos delitos

En el Juzgado de Turno de Torre de Tribunales, en audiencia de primera declaración celebrada este jueves 4 de junio, se resolvió que Saulo Sebastián Pérez Sunún, presunto integrante de la Mara Salvatrucha, enfrente un proceso penal por dos delitos.

Pérez Sunún habría participado en el ataque contra el exdirector adjunto de la Policía Nacional Civil (PNC), Helver Beltetón. En el hecho armado, una sobrina del exfuncionario y una amiga de la familia fallecieron en el lugar del ataque.

La investigación señala que el sindicado habría actuado de forma premeditada al vigilar a las víctimas, a quienes posteriormente atacó junto con otras personas aún no identificadas, cuando se conducían por el kilómetro 10.5 de la ruta al Atlántico, zona 17.

El sindicado, quien en la audiencia de motivos de detención confirmó su vinculación con la Mara Salvatrucha, enfrentará un proceso penal por asesinato y asesinato en grado de tentativa.

El juez otorgó un plazo de tres meses a la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público, y programó la audiencia de etapa intermedia para el 18 de septiembre en el Juzgado Segundo Penal.

Mientras se amplían las averiguaciones del hecho, el presunto pandillero deberá guardar prisión.

Para leer más: Mara Salvatrucha estaría detrás del ataque en contra del exdirector adjunto de la PNC

Hasta el momento, es el único capturado que estaría vinculado con el ataque contra Beltetón, quien resultó ileso junto con su hija.

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