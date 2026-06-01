Dos mujeres con órdenes de captura por asesinato son detenidas en Santa Catarina Pinula

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Dos mujeres con órdenes de captura por asesinato son detenidas en Santa Catarina Pinula

Autoridades compartieron detalles de la captura de dos mujeres señaladas en casos de asesinato y otros delitos.

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CAEN POR ASESINATO EN SANTA CATARINA PINULA

Una de las mujeres capturadas en Santa Catarina Pinula por casos de asesinato. (Prensa Libre: PNC)

Durante dos allanamientos efectuados en distintos sectores de Santa Catarina Pinula, investigadores y fiscales del Ministerio Público capturaron a dos mujeres señaladas de distintos delitos.

Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), ambas detenidas son requeridas por la justicia por los supuestos delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita.

En la zona 2 de ese municipio fue detenida Jessica “N”, de 34 años, alias “China”, presunta integrante de la mara Barrio 18.

Según la PNC, la detenida cuenta con una orden de aprehensión emitida el 29 de mayo por los referidos delitos.

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En una segunda diligencia, en la zona 3 de Santa Catarina Pinula, fue capturada Rosa “N”, de 26 años, en cumplimiento de una orden emitida en la misma fecha por los mismos delitos.

Ambas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Maybaall Saucedo

Maybaall Saucedo: Periodista de Prensa Libre especializada en radio, televisión y plataformas digitales en temas sociales, humanos y sucesos con más de 10 años de experiencia.

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