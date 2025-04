La administración Trump le canceló las visas a varios estudiantes internacionales en California

Durante la mañana de este sábado 5 de abril, la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, decidió revocarle los visados a varios estudiantes internacionales en la ciudad de Los Ángeles, "sin ofrecer más detalles", de acuerdo con un comunicado publicado en redes sociales por parte de la Universidad de California,

La Universidad de California (UC) es un sistema público de universidades en el "estado soleado" y tiene campus en las ciudades de Berkeley, Los Ángeles, San Diego, Santa Barbara, San Francisco, Irvine, Davis, Santa Cruz, Riverside, y Merced, por lo que es catalogada como uno de los mejores recintos educativos de investigación en el mundo.

“Seguimos supervisando esta situación y estamos evaluando sus implicaciones para las personas afectadas. Haremos todo lo posible para poder apoyar a todos los miembros de nuestra comunidad y al hacerlo, la universidad seguirá cumpliendo todas las leyes estatales y federales aplicables”, agregaron las autoridades universitarias.

A su vez, el comunicado explica que la universidad es consciente de que los alumnos internacionales de varios campus se han visto muy afectados por "la reciente cancelacion de la base de datos" en el Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio del Gobierno de Estados Unidos (SEVIS, por sus siglas en inglés).

Varios líderes universitarios en California y diversos profesores le confirmaron al diario estadounidense, LA TIMES, que los estudiantes en los campus de Los Ángeles, San Diego y San Francisco han sido los más afectados por estas repentinas cancelaciones por parte de las autoridades en el gobierno del mandatario republicano Donald Trump.

En Los Ángeles, las revocaciones afectaron al menos a nueve estudiantes internacionales, de acuerdo con un grupo de profesores en el campus. Sin embargo, por el momento no se sabe la razón de la cancelación de sus visados y no está claro si alguno de los alumnos fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

Por su parte, en el campus de San Diego, el rector Pradeep Koshla dijo que le habían revocado los visados a seis estudiantes internacionales: "Nosotros recibimos la notificación sin previo aviso y además, luego nos enteramos que un séptimo alumno fue detenido en la frontera, se le negó la entrada a EE. UU. y fue deportado a su país".

“El Gobierno federal no ha explicado las razones detrás de estas terminaciones. Los estudiantes han sido notificados y estamos trabajando directamente con ellos para proporcionarles todo el apoyo”, agregó Khosla, quien considera que en los próximos días le podrían revocar los visados a más de 300 alumnos en el estado de California.

Por otro lado, en la ciudad de San Francisco, los funcionarios universitarios dijeron que cinco estudiantes y tres personas que se graduaron recientemente tenían sus visas revocadas. "No identificamos las razones por las que los alumnos perdieron sus visados o si se enfrentaban a arrestos", agregó la universidad a través de un comunicado.

Cientos de estudiantes internacionales en California y en todo el territorio estadounidense se encentran aterrados por esta situación, tomando en cuenta que la administración de Donald Trump no está presentando ninguna justificación para la revocación de visas, por lo que cualquier alumno extranjero podría terminar afectado.

Twenty five students across the University of California system have had their visas revoked 👀 pic.twitter.com/wVKqECWJAP