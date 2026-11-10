La discusión que habría provocado la muerte de una mujer dentro de un crucero en Texas

El FBI informó el pasado 10 de noviembre sobre la detención de un hombre sospechoso de cometer un homicidio a bordo de un crucero que había zarpado de Texas y posteriormente regresó a puerto.

De acuerdo con CNN, el sospechoso fue identificado como Jason Leon Watford, de 48 años, quien inicialmente fue retenido por el personal de seguridad del crucero MSC Seascape.

Posteriormente, Watford fue arrestado por las autoridades cuando la embarcación regresó al puerto de Galveston, Texas.

Las autoridades señalaron que el hombre enfrenta un cargo de asesinato por la muerte de una mujer a bordo del crucero. Según la Policía, la víctima presentaba «múltiples lesiones en el rostro».

De acuerdo con la denuncia citada por CNN, el sospechoso habría discutido con la víctima en un restaurante del crucero durante la noche del domingo 8 de noviembre. Posteriormente, cuando ambos regresaron a su camarote, la discusión se habría intensificado.

Watford habría declarado a las autoridades que «perdió el control» y golpeó a la mujer en repetidas ocasiones, hasta que se percató de que tenía sangre en las manos y en la ropa.

Un viaje a bordo del MSC Seascape terminó en tragedia después de que una mujer fuera encontrada sin vida y el crucero regresara al puerto de Galveston, Texas.



Jason Leon Watford, de 48 años, fue arrestado como principal sospechoso de su presunto asesinato.



⚠️ Algunos pasajeros… pic.twitter.com/HMZT6YEbqk — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) November 10, 2026

También habría confesado que estranguló a la víctima durante aproximadamente «cuatro o cinco minutos» y que la soltó cuando se sintió «exhausto».

CNN añadió que una empleada encargada de la limpieza del crucero descubrió la escena cuando acudió al camarote para entregar unas toallas y encontró a Watford con sangre en la ropa.

El medio también informó que, según las imágenes de las cámaras de seguridad, Watford salió de su camarote y comenzó a hablar por teléfono.

La denuncia señala que el sospechoso no llamó al personal de seguridad ni solicitó asistencia médica dentro de la embarcación.

Finalmente, la oficina del FBI en Houston afirmó que continuará con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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