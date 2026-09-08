La petición de Trump a la Corte Suprema: que se reactive un sistema utilizado para depurar el padrón electoral

De acuerdo con información publicada por CNN, este martes 8 de septiembre del 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a la Corte Suprema restablecer este sistema de registros que su gobierno busca utilizar para revisar los padrones electorales estatales.

Este programa permite verificar el estatus de ciudadanía de las personas. Su utilización para revisar padrones electorales fue suspendida en la mayor parte de Estados Unidos luego de que un tribunal inferior determinara que la administración de Trump violó leyes de privacidad al ampliar el programa para depurar listas de votantes.

Este programa puede generar datos inexactos e identificar erróneamente a votantes elegibles como personas no ciudadanas, lo que podría ocasionar que sean retirados de los padrones y pierdan su derecho al voto, argumentan los críticos de SAVE.

Trump ha impulsado el programa como una herramienta para identificar posibles casos de votación de personas que no son ciudadanas estadounidenses. El mandatario ha afirmado durante al menos una década que los extranjeros afectan las elecciones. Sin embargo, algunos estudios sobre el voto de personas no ciudadanas han concluido que estos casos son poco frecuentes, según CNN.

El procurador general de Estados Unidos, John Sauer, presentó un escrito ante la Corte Suprema en el que califica como “indefendible” la decisión del tribunal inferior y sostiene que esta “amenaza la integridad de las próximas elecciones”.

Varios estados gobernados por republicanos también han mostrado interés en utilizar SAVE para revisar sus registros electorales en busca de posibles personas que no sean ciudadanas. Sin embargo, han reconocido que los resultados requieren una investigación adicional antes de retirar a un votante de las listas.

Los grupos defensores de los derechos de los votantes presentaron la demanda contra la ampliación del programa. El Gobierno había incorporado nuevos conjuntos de datos, como registros de la Seguridad Social, lo que permitió que los estados cargaran masivamente sus listas de votantes. Anteriormente, SAVE solo podía utilizarse para verificaciones individuales.

La medida fue bloqueada en junio por la jueza de distrito Saparkle Sooknanan, al considerar que el Gobierno federal había vulnerado derechos de privacidad de ciudadanos estadounidenses, de tal forma que amenazaba su derecho al voto.

El Departamento de Justicia sostiene, en un escrito presentado este martes ante la Corte Suprema, que el Gobierno federal no era responsable de eliminaciones indebidas y señaló que corresponde a los funcionarios electorales garantizar que las depuraciones realizadas mediante SAVE cumplan con las leyes de registro de votantes.

En julio, el mandatario aseguró que los estados que habían utilizado SAVE encontraron a miles de personas que no eran ciudadanas en sus padrones electorales. Algunos estados señalaron que las cifras publicadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estaban infladas y, tras una investigación exhaustiva, se determinó que varios de los votantes identificados por SAVE como no ciudadanos, en efecto, sí eran ciudadanos.

Según información de CNN, actualmente un pequeño número de estados puede seguir utilizando SAVE debido a un litigio independiente en Florida.

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