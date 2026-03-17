La presión de Trump sobre Cuba reaviva la disputa por reclamaciones de propiedades

De niña, Carolyn Chester escuchaba con entusiasmo historias sobre las 80 hectáreas de tierra y las joyas ornamentadas que sus padres perdieron en la revolución de Fidel Castro en 1959. Ahora, a sus 67 años, sus padres han fallecido y Chester se ha convertido en una de las casi seis mil personas y empresas estadounidenses que intentan recuperar propiedades, valoradas en unos US$9 mil millones, expropiadas hace décadas en un país que apenas conoce. Mientras Washington estrangula el suministro de combustible a Cuba e intenta forzar a la isla, gobernada por los comunistas, a un acuerdo de gran envergadura, esas reclamaciones de propiedad se están convirtiendo en un obstáculo espinoso para cualquier esperanza de reactivar la maltrecha economía de la isla.

El asunto incluso llevó a Exxon Mobil Corp. y a Royal Caribbean Cruises Ltd. ante la Corte Suprema de Estados Unidos el mes pasado. La petrolera exige una indemnización a una empresa estatal cubana, mientras que el operador turístico está siendo demandado por el uso del puerto de La Habana durante la breve flexibilización de las restricciones de viaje implementada por Barack Obama hace una década. Con Donald Trump afirmando que el gobierno comunista de La Habana está en sus "últimos momentos" y el secretario de Estado Marco Rubio encargado de negociar una solución, el desenlace parece más cercano que nunca.

Sin embargo, la ley de 1996 que endureció el prolongado embargo estadounidense contra Cuba establece que la resolución de estas reclamaciones es una condición necesaria para la reanudación de las relaciones económicas y diplomáticas entre ambos países. Incluso si el régimen de La Habana cayera, “no hay manera de desenredar el nudo que representa el desastre del sistema económico cubano sin resolver estos casos”, afirmó Mauricio Tamargo, abogado de Poblete Tamargo LLP y expresidente de la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de Estados Unidos, el organismo gubernamental que verifica estos casos. “Estas expropiaciones son la raíz de los problemas económicos de Cuba”.

La lucha por la recuperación de bienes perdidos se remonta a los albores de la Revolución Cubana, cuando Castro y su ejército rebelde entraron en La Habana el 8 de enero de 1959, tras obligar al dictador Fulgencio Batista, respaldado por Estados Unidos, a huir. En cuestión de meses, el nuevo gobierno comenzó a confiscar propiedades en nombre de la reforma agraria. En pocos años, miles de empresas y particulares estadounidenses fueron despojados de sus bienes: tierras, fábricas, acciones y obras de arte. La comisión de reclamaciones, creada en 1964, ha registrado ocho mil 821 denuncias por bienes confiscados y ha certificado cinco mil 913 de ellas, por un valor de US$1.9 mil millones.

Según el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, con los intereses, esas reclamaciones ascienden ahora a US$9.3 mil millones. El padre de Chester, Edmund, había sido jefe de la oficina de Associated Press en Cuba décadas antes de la revolución y posteriormente se convirtió en vicepresidente de la radio CBS. En la década de 1950, fundó una empresa de relaciones públicas en la isla que prestaba servicios al régimen de Batista. Tras la caída del dictador, se confiscaron los bienes de Chester, incluyendo joyas familiares, acciones de la empresa y 80 acres de terreno en lo que hoy es Isla de La Juventud.

En total, la Comisión de Reclamaciones de Estados Unidos valoró la propiedad familiar en US$489 mil. Y esa cantidad ha ido aumentando al ritmo estipulado por el gobierno del 6% anual. Durante décadas, Carolyn Chester luchó por lo que le correspondía por derecho de nacimiento, testificando ante el Congreso en el 2015, un viaje que, según ella, le llevó más de un año para poder pagarlo. Se siente cada vez más frustrada al ver cómo las sucesivas administraciones estadounidenses invierten millones en programas de construcción de la democracia en Cuba, mientras ignoran soluciones que podrían beneficiar a familias como la suya. “Esta es la mayor expropiación no compensada de otro país y debería haberse resuelto hace 60 años”, dijo Chester, quien trabaja en una facultad de medicina en Omaha, Nebraska.

“Han pasado tantos años, ha sido una montaña rusa, y todavía no tenemos nada que mostrar a cambio”. Aunque Trump afirma repetidamente que hay un acuerdo con el régimen cerca, los planes exactos de Washington para la isla siguen sin estar claros. Según funcionarios estadounidenses, Rubio, nacido de padres cubanos en el sur de Florida, ha mantenido conversaciones con el nieto y confidente de Raúl Castro. El anciano expresidente aún ostenta un inmenso poder político y simbólico en Cuba y mantiene fuertes vínculos con las fuerzas armadas. Cuba reconoció por primera vez el viernes que se están llevando a cabo negociaciones entre ambos países, sin proporcionar detalles sobre quiénes participan ni qué se está discutiendo.

Algunos analistas sugieren que Estados Unidos podría intentar marginar al presidente Miguel Díaz-Canel y llegar a un acuerdo con el conglomerado militar que controla amplios sectores de la economía. John Kavulich, presidente del consejo comercial entre Estados Unidos y Cuba, afirmó que resolver las reclamaciones corporativas —que representan la mayor parte del valor total en dólares— podría ser relativamente sencillo. Delta Air Lines Inc., por ejemplo, reclama US$212 mil, podría ver exentas sus tasas de aterrizaje hasta que se le indemnice por completo. Delta no respondió a la solicitud de comentarios. Según Kavulich, a otros se les podrían ofrecer exenciones fiscales, citando los incentivos que los gobiernos estatales y locales ofrecen a empresas como Amazon para construir nuevos almacenes en sus jurisdicciones. “Es lo mismo”, afirmó Kavulich. “Hay muchas maneras creativas de resolver estas reclamaciones”.

Tamargo, el abogado, señaló que antes de la revolución, Cuba era una potencia turística y agrícola, y que esos sectores podrían utilizarse para saldar las deudas. "Los ingresos que generarían las relaciones diplomáticas normales con Estados Unidos y el resto del mundo, solo con el turismo, probablemente bastarían para financiar parcialmente estas reclamaciones", afirmó. Durante décadas, las reclamaciones quedaron estancadas. Cuba se negaba a pagar y la gente tenía pocas opciones. Sin embargo, durante su primer mandato, Trump activó el Título III de la Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática. Dicha sección de la ley permite interponer demandas contra cualquiera que trafique con bienes confiscados por el gobierno cubano.

Desde entonces, más de 30 empresas y particulares han presentado demandas ante los tribunales. En febrero, el Tribunal Supremo escuchó los argumentos orales en dos casos de este tipo. En el primer caso, Exxon demanda a la empresa estatal cubana importadora, Corporación Cimex, por la expropiación de su refinería y más de 100 gasolineras. En el segundo, Havana Docks Corp. reclama una indemnización a Royal Caribbean y a otras tres navieras —Carnival Corp., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. y MSC Cruises Ltd.— por sus visitas a la isla entre el 2016 y el 2019, a pesar de que el contrato de arrendamiento de 99 años de la empresa estadounidense sobre el puerto expiró en el 2004.

Esas demandas ilustran por qué las reclamaciones deben resolverse, de una forma u otra, dijo Ryan Paylor, gestor de cartera de Thomas J. Herzfeld Advisors, una empresa de gestión de activos con sede en Miami que tiene un interés de larga data en Cuba. Cualquiera que intente invertir en Cuba se expone a ser acusado de invertir en lo que se dice que es tierra robada, afirmó. "Hasta que esto se aclare, será difícil para cualquiera, ya sea en Estados Unidos o en el extranjero, establecerse allí". Chester dijo que no tiene ni la energía ni el dinero para demandar a quienquiera que esté usando su propiedad. "¿Qué van a hacer? ¿Devolverme las joyas de mi madre?", preguntó.

A lo largo de los años, ha recibido ofertas irrisorias por sus reclamaciones. Le preocupa que el gobierno estadounidense intente escatimar esfuerzos o minimizar la pérdida de miles de millones de dólares en bienes en su afán por derrocar al gobierno de La Habana y abrir la isla a los intereses estadounidenses. “Las reclamaciones deben pagarse según la indemnización que se certificó en su momento”, dijo. “Estamos en un purgatorio interminable”.