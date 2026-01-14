La SIP expresa preocupación por allanamiento del FBI en vivienda de periodista de The Washington Post

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió este miércoles 14 de enero un comunicado respecto del allanamiento efectuado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en la vivienda de una periodista de The Washington Post.

Según se indicó, se trata de una investigación por la presunta filtración de información clasificada.

La periodista Hannah Natanson, corresponsal del referido medio en Virginia, es objeto de indagación por la supuesta retención no autorizada de documentos clasificados por parte de un contratista del Pentágono.

En el operativo, el FBI incautó dispositivos personales y del medio, con el argumento de proteger la seguridad nacional y combatir filtraciones de documentos secretos.

Pierre Manigault, presidente de la SIP, indicó que “ese tipo de medidas, cuando involucran directamente a periodistas en el ejercicio de su labor informativa, constituyen una acción extrema que puede vulnerar principios fundamentales de la libertad de prensa, en particular la protección de las fuentes confidenciales, el secreto profesional y el derecho de la sociedad a estar informada sobre asuntos de interés público”.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, argumentó que, según la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y los estándares interamericanos de derechos humanos, cualquier interferencia estatal en la labor de prensa debe cumplir los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

La SIP resaltó que en su más reciente informe semestral sobre la situación de la libertad de prensa en Estados Unidos se documentó que “en su segundo mandato como presidente, Donald Trump ha emprendido ataques directos contra los medios nacionales, impulsando una avalancha de demandas y ataques retóricos, y envalentonando a agencias federales”.